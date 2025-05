iPhone 18, Apple non presenterà i vari modelli tutti insieme

La famiglia iPhone 18 si preannuncia rivoluzionaria per Apple. L’azienda di Cupertino modificherà profondamente il design della prossima generazione di dispositivi rimuovendo la Dynamic Island e posizionando i sensori del Face ID sotto il display.

Tuttavia, questa non sarà l’unica sorpresa della mela con la famiglia iPhone 18. Secondo le anticipazioni svelate dai colleghi di The Information, Apple potrebbe cambiare il modo di presentazione e lancio dei propri smartphone di punta.

La serie di device flagship arriverà sul mercato tra il 2026 e il 2027 invece di un unico lancio dedicato a tutti i modelli della famiglia. Il report indica che Apple presenterà durante l’evento di settembre i modelli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max affiancati da il tanto atteso iPhone 18 Air e il primo iPhone pieghevole.

Scopriamo le novità della famiglia Apple iPhone 18, tra design innovativo e lancio di nuovi modelli tra cui anche il primo iPhone pieghevole

Questa lineup rappresenterà l’offerta dell’azienda di Cupertino per il 2026 in attesa del lancio di iPhone 18 base e iPhone 18e nel corso del 2027. La presentazione di questi due modelli, invece, avverrà in primavera. Si tratta di una scelta insolita per Apple ma che potrebbe essere giustificata da alcune motivazioni produttive.

Infatti, in questo modo, l’azienda della mela darà priorità ai device ritenuti più rappresentativi della famiglia, alleggerendo la produzione e favorendo le vendite. La supply chain sarà totalmente dedicata ai dispositivi a più alto valore aggiunto e quindi si potranno ottimizzare le risorse anche in considerazione dei cambi tecnologici attesi.

Ci aspettiamo i modelli iPhone 18 Pro dotati della tecnologia Face ID integrata sotto il display che comporterà un cambiamento sostanziale nel funzionamento della Dynamic Island. A questo si aggiunge il primo iPhone pieghevole con apertura a libro. Emerge chiaramente come la nuova lineup non ha spazio da dedicare agli smartphone “tradizionali” che saranno presentati in un secondo momento.