WhatsApp: arriva la nuova funzione per una privacy migliorata

L’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in tutto il mondo sicuramente è WhatsApp, la piattaforma tinta di verde infatti vanta un bacino di utenti davvero irraggiungibile e ricco di account attivi, tutto ciò in merito dell’impegno dell’azienda che consente l’applicazione di mantenersi sempre aggiornata e al passo coi tempi con funzionalità davvero all’ultimo grido e ovviamente importanti per un utilizzo perfetto della chat multimediale.

Tra gli elementi che stanno maggiormente a cuore WhatsApp il principale sicuramente è la tutela della privacy degli utenti, la società infatti rilascia costantemente nuove possibilità in termini di tutela per la privacy per mantenere un maggiore controllo sia sull’utilizzo della piattaforma sia sugli usi impropri che possano certamente creare problemi, il tutto ovviamente è fatto per proteggere la community da eventuali pericoli e consentire loro di esporsi solo quanto lo desiderano all’interno di una chat.

Una nuova funzionalità per la privacy

Proprio in virtù di questo occhio particolarmente attento alla privacy WhatsApp sta per rilasciare una nuova funzionalità che certamente strizza gli occhi a tutti quanti aumenterà la tutela della privacy di ognuno di noi, stiamo parlando della voce privacy avanzata della Chat che presto verrà introdotta all’interno dell’applicazione, tale voce comparirà all’interno del menu consultabile cliccando sul nome del contatto quando teniamo aperta la chat con quest’ultimo o sul nome del gruppo, nelle medesime modalità, attivarla consentirà sostanzialmente di impedire l’esportazione come file testuale di una determinata chat, andando di fatto a proteggere tutto ciò che dichiariamo all’interno di quest’ultimo, all’interno dei gruppi tale funzionalità dovrà essere attivata dagli amministratori del gruppo.

Proprio questi ultimi sono sicuramente I target finali a cui è rivolta la nuova funzionalità dal momento che è necessario tutelare con maggiore attenzione le informazioni circolanti all’interno di un gruppo all’interno del quale magari un utente non conosce tutti i partecipanti, la funzionalità arriverà prossimamente e verrà rilasciata gradualmente per tutti gli utenti.