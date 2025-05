SteamOS: ecco la nuova versione in distribuzione

Quando si parla di gaming su console portatili, ovviamente un elemento che salta soprattutto alla mente degli appassionati e il sistema operativo apposito sviluppato da Valve SteamOS, quest’ultimo è molto famoso e apprezzato dalla community dal momento che mostra una grandissima versatilità e soprattutto un’impronta votata perlopiù ai videogiochi, ciò nel corso del tempo, lo ha reso uno tra i prodotti sicuramente più conosciuti e desiderati all’interno di questa fascia del mercato, al punto che tutti i consumatori si sono battuti nella speranza di riuscire ad ottenere un passaggio di questo sistema operativo anche sulle altre console da gioco.

Un nuovo update apre tutto

Recentemente Valve ha rilasciato un nuovo update per quanto riguarda il proprio sistema operativo che apre a importanti novità, oltre a introdurre interessanti correzioni e miglioramenti a introdotto delle voci che lasciano pochi dubbi, il sistema operativo in questione infatti arriverà in tutta probabilità sia sui prodotti Asus che Lenovo, ovviamente i primi indiziati sono Lenovo Legion Go e Asus Rog Ally.

A lasciare poco spazio interpretazioni ci hanno pensato delle voci all’interno del change log rilasciato da Valve le quali recitano: “Aggiunto il supporto per il pulsante di accensione/spegnimento sui dispositivi portatili Asus e Lenovo” e “Migliorato il supporto per gli input dei dispositivi portatili Asus e Lenovo”.

Dunque tutto ciò lascia ben sperare che molto presto assisteremo all’arrivo definitivo del noto sistema operativo che come ben sappiamo apre completamente a tutto il catalogo di giochi che Steam mette a disposizione della propria community, da sempre sconfinato e ricco di titoli molto amati da tutti, non rimane dunque che vedere come il tutto si integrerà bene con i prodotti disponibili sul mercato, è altamente probabile infatti che il sistema operativo esordirà con le nuove versioni delle console portatili da gioco in arrivo quest’anno dalle varie aziende.