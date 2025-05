Sony riscopre la musica con Xperia 1 VII

La musica è di nuovo protagonista nel mondo degli smartphone. A riportarla al centro è Sony. L’ azienda infatti con il nuovo Xperia 1 VII intende far rivivere l’esperienza del celebre Walkman. Non si tratta solo di riportare a galla un nome nostalgico, ma di una vera e propria dichiarazione d’intenti. Il brand infatti, che ha segnato la storia degli anni ’80 e ’90, ora torna integrato in un dispositivo completamente moderno, progettato per offrire una qualità audio senza compromessi. L’annuncio ufficiale è atteso per il 13 maggio, ma già ora l’azienda giapponese ha fatto trapelare alcuni dettagli online che già hanno alimentato la curiosità del pubblico.

Fotocamere Alpha: il Sony Xperia 1 VII incontra la fotografia professionale

Così facendo, Sony sembra voler colmare un vuoto lasciato dagli altri produttori. I quali, soprattutto negli anni, sembrano aver sacrificato il comparto audio in favore di altre caratteristiche. Con Xperia 1 VII, la musica invece torna a essere un pilastro dell’esperienza utente. Il supporto del marchio Walkman promette un software dedicato, ma anche componenti hardware progettati appositamente. Si parla di un DAC ad alte prestazioni e, soprattutto, del mantenimento del jack audio da 3,5mm. Una scelta controcorrente, in un settore dove questa porta è ormai quasi scomparsa. L’intento è chiaro. Il marchio intende offrire uno smartphone che soddisfi i cosiddetti audiofili, con un’esperienza sonora da vero e proprio studio di registrazione portatile.

Se la musica è la chiave d’accesso emotiva, la fotografia è l’arma tecnica dell’Xperia1 VII. Quest’ ultimo infatti si presenta anche come una macchina fotografica avanzata, grazie alla collaborazione interna con il brand Alpha, da anni sinonimo di eccellenza nel settore reflex e mirrorless. Tale legame non è solo simbolico. In quanto il nuovo gioiello di casa Sony integrerà effettivamente tre sensori fotografici progettati sulla base della tecnologia delle fotocamere Alpha. La qualità delle immagini sarà quindi in grado di competere con device ben più ingombranti.

La configurazione prevede un sensore principale da 48MP, insieme ad una lente ultra grandangolare da 12MP e da un teleobiettivo periscopico da 12 MP con zoom ottico fino a 200mm. A tutto ciò si aggiunge un display OLED 4K da 6,5” con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il cuore del sistema sarà lo Snapdragon 8 Elite, supportato da RAM fino a 16GB e memoria interna fino a 512GB. La batteria da 5.000mAh, con ricarica rapida a 30W, promette un’autonomia solida. Insomma, il nuovo Xperia1VII non punta a piacere a tutti, ma a conquistare chi cerca qualcosa di diverso. Un ritorno alle origini della qualità, in un mondo dominato dalla superficialità di ciò che viene considerato importante.