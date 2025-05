Skoda Enyaq RS: potenza elettrica condita di sportività

La Skoda Enyaq RS, ora anche in versione Coupé, emerge con un’estetica audace e rifinita. Il restyling ne ha intensificato la personalità. Spiccano gli accenti neri lucidi, i badge RS sui passaruota e i paraurti specifici, sia anteriori che posteriori, con striscia catarifrangente a tutta larghezza. I cerchi Draconis da 20 pollici in nero metallizzato con inserti opachi si affiancano ai Vision da 21 pollici in antracite, optional per chi vuole ancora di più. Nel colore Verde Mamba, esclusivo per le versioni Skoda RS, il SUV si fa notare in ogni angolo della strada. Il Tech-Deck Face nero lucido ospita radar e sensori, integrandosi con la Light Band verticale di serie. I fari LED Matrix amplificano l’identità luminosa. Il lavoro sull’aerodinamica ha prodotto risultati concreti: 0,251 di Cx per l’Enyaq RS, 0,239 per la Coupé.

Prestazioni da sportiva, ricarica intelligente bidirezionale per il SUV Skoda

L’abitacolo del SUV Skoda propone due allestimenti distinti: RS Lounge e RS Suite. Il primo abbina microfibra Suedia e pelle artificiale con cuciture verde lime. Il secondo gioca con pelle e finta pelle, impreziosite da cuciture grigie. Il volante sportivo a tre razze, riscaldato e rivestito in pelle traforata, porta con sé il badge RS. I pannelli porta e la plancia presentano una raffinata finitura in carbon look. Al centro domina lo schermo da 13 pollici del sistema infotainment, affiancato dalla strumentazione digitale da 5 pollici. Tra gli optional del modello Skoda, l’Head-Up Display arricchisce la dotazione.

Il nuovo SUV Skoda mostra anche una certa potenza. I due motori elettrici erogano 340 CV e garantiscono trazione integrale. L’accelerazione 0-100 km/h richiede solo 5,4 secondi. La velocità massima tocca i 180 km/h. L’autonomia WLTP si estende fino a 560 km per la versione standard, 570 km per la Coupé. La batteria da 84 kWh (79 kWh netti) accetta ricarica DC fino a 185 kW: dal 10 all’80% in 26 minuti. In AC si arriva a 11 kW. La ricarica bidirezionale trasforma l’Enyaq RS Skoda in una fonte di energia per la casa. Il telaio sportivo abbassa l’assetto di 15 mm davanti e 10 mm dietro. Il DCC adattivo, optional, regola la rigidità su 15 livelli. I freni anteriori maggiorati e gli pneumatici sportivi completano l’assetto. Il prezzo? Ancora ignoto.