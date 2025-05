James Bruton e il suo monopattino robotico a ruota unica

Un robot che sta in equilibrio su una sola ruota, si muove in tutte le direzioni e sembra uscito da un film di fantascienza? È tutto vero — ed è opera di James Bruton, maker britannico e youtuber noto per i suoi progetti folli e geniali. Il suo nuovo esperimento è un monopattino robotico con una sola ruota omnidirezionale, progettato e costruito praticamente tutto in casa, con l’aiuto della stampa 3D e di una scheda di controllo Teensy 4.0.

Il monopattino di Bruton

Il cuore di tutto è quella ruota speciale: non solo rotola avanti e indietro, ma può anche muoversi lateralmente grazie a dei minuscoli rulli motorizzati incastonati lungo il bordo. È un po’ come se una ruota normale avesse imparato a scivolare anche di lato, rendendo il movimento del robot incredibilmente fluido — e soprattutto molto più controllabile.

Bruton spiega che i prototipi iniziali erano piuttosto instabili e caotici, ma con un po’ di sperimentazione ha trovato una soluzione ingegnosa: ingrandire tutto. La ruota del nuovo modello misura ben 460 mm di diametro, circa il doppio rispetto alle versioni precedenti. Questo aiuta a rallentare la caduta, il che rende più semplice mantenere l’equilibrio — una sorta di trucco fisico applicato alla robotica fai-da-te.

Il sistema è alimentato da due motori: uno gestisce la spinta avanti e indietro, l’altro i movimenti laterali, utilizzando un meccanismo a cinghia e pulegge che ricorda quelli dei riduttori epicicloidali. Il cervello dell’operazione è una Teensy 4.0, che raccoglie dati da un sensore IMU e regola tutto in tempo reale. I motori ODrive sono connessi in rete CAN e alimentati da batterie agli ioni di litio belle toste — simili a quelle usate nei droni o nei modelli RC.

Più che un semplice esperimento, il progetto è una dimostrazione brillante di cosa si possa costruire oggi con l’open-source, un po’ di elettronica e tanta stampa 3D. La robotica, insomma, non è più solo roba da laboratori NASA.