Iliad domina il mercato della telefonia mobile

È Iliad l’operatore telefonico che anche quest’anno conquista il podio per il miglior rapporto qualità-prezzo. Un risultato ormai costante. Infatti è dal 2020 che l’azienda francese si è affermata come punto di riferimento per milioni di utenti italiani, superando concorrenti storici e consolidando la propria reputazione nel settore delle telecomunicazioni. A dirlo è la nuova classifica 2025 stilata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. La quale, ogni anno, analizza l’opinione di centinaia di migliaia di consumatori per individuare le società più apprezzate sul piano della convenienza e dell’affidabilità.

Iliad: un approccio diverso che garantisce fiducia

Alla base del successo vi sono scelte molto chiare. Tra cui offerte semplici, trasparenti e senza costi nascosti. Iliad continua infatti a distinguersi per l’assenza di rimodulazioni e per l’impegno a mantenere prezzi accessibili, anche di fronte a un mercato che spesso premia la complessità e le clausole poco comprensibili. L’indagine dell’ITQF ha preso in esame oltre 1.300 marchi operanti in 123 settori differenti, raccogliendo circa 800.000 giudizi diretti da parte degli utenti. Il risultato, come detto, premia l’affidabilità della rete mobile di Iliad, la chiarezza nelle condizioni contrattuali e la copertura ormai ampia su gran parte del territorio nazionale.

Mentre molti operatori continuano ad applicare politiche poco trasparenti, Iliad ha scelto quindi un’altra strada. La semplicità e il rispetto per il cliente. L’esperienza utente viene costruita fin dall’attivazione del servizio, con procedure sempre comprensibili. Anche l’assistenza, spesso punto debole del settore, è facilmente accessibile, diretta ed efficace.

Le offerte Giga 200 e Giga250, tornate sul mercato nel 2025, sono un chiaro esempio della filosofia del brand. Si tratta infatti di promozioni che garantiscono grandi quantità di dati, prezzi contenuti e vantaggi extra come sconti sulla fibra per la casa. Anche sul fronte della rete fissa, infatti, Iliad si sta affermando come player di riferimento, grazie a prestazioni elevate e a una struttura di costi chiara.