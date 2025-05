Ho mobile: la super promo che offre giga a non finire

Al giorno d’oggi, un elemento a dir poco indispensabile all’interno della vita di ognuno di noi è sicuramente la promozione attiva sul numero di cellulare, avere a disposizione un adeguato quantitativo di minuti, SMS e soprattutto giga di traffico dati è indispensabile, questi ultimi poi sono la voce certamente più importante dal momento che avere a disposizione il giusto quantitativo di dati ci permette di navigare in tutta tranquillità e di restare connessi con la nostra vita digitale tutti i giorni.

Di conseguenza, scegliere l’offerta più adatta alle nostre esigenze è un passo fondamentale Dal momento che dobbiamo trovare una promozione che ovviamente venga incontro ai nostri desideri e alle nostre possibilità con caratteristiche ottime e un prezzo competitivo, di conseguenza un operatore che sicuramente potrebbe interessarvi è l’operatore italiano Ho mobile, il provider da poco ha lanciato sul proprio sito ufficiale un’offerta che sicuramente potrebbe stuzzicare il palato degli appassionati, scopriamo insieme che cosa offre.

Tantissimi giga

L’offerta di cui vi parliamo oggi ha come punto di forza la navigazione in Internet, la promo infatti garantisce ben 200 GB di traffico dati in 5G abilitato di default con minuti ed SMS limitati verso tutti, il prezzo mensile ammonta a 9,99 € al mese e c’è solo un dettaglio a cui prestare attenzione, nel caso proviate da un altro operatore virtuale dovrete assicurarvi che quest’ultimo sia presente all’interno di una lista di operatori che la promozione annovera tra quelli da cui effettuare la portabilità, in tal caso i fatti il prezzo di attivazione sarà di 2,99 € mentre in caso contrario salirà a 29,90 €, entrambi i costi di attivazione includeranno il costo per la sino fisica o per la eSIM se decidiate di optare per questo formato, ovviamente in tal caso assicuratevi prima che il vostro smartphone supporti la Sim elettronica, l’attivazione ovviamente si può effettuare online in pochi semplici clic.