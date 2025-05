Amazon fa crollare il Google Pixel 9 di 300 euro

Nessuno si sarebbe mai immaginato di poter risparmiare così tanto sull’acquisto di Google Pixel 9, la promozione disponibile in questi giorni è a tutti gli effetti una delle migliori in assoluto, con la possibilità di raggiungere il massimo livello di risparmio, approfittando di una combo più unica che rara: sconto automatico a cui aggiungere anche il coupon da applicare direttamente in pagina.

Google Pixel 9 è lo smartphone dell’azienda di Mountain View di ultima generazione, un prodotto che rientra esteticamente nei canoni che la stessa realtà ci ha abituato a vedere nel corso degli ultimi anni, proponendosi come valida alternativa ai più noti Samsung Galaxy e Apple iPhone. Da un punto di vista dimensionale il prodotto raggiunge 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore, con un peso di 198 grammi. Sotto il cofano si può trovare un processore Google Tensor G4, anch’esso di nuova concezione e generazione, che viene impreziosito dalla presenza di una GPU Mali-G715 MC7, con alle sue spalle 12GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna che varia in relazione alla versione che siete andati ad acquistare.

Ricevete le offerte Amazon direttamente sul vostro smartphone, con i codici sconto gratis in regalo ed anche i prezzi più bassi in esclusiva, solo con il canale Telegram dedicato.

Amazon abbassa di molto il prezzo di Google Pixel 9

Volete il meglio al giusto prezzo? allora dovete subito pensare di acquistare il Google Pixel 9 nella sua variante da 256GB, proprio perché al giorno d’oggi il valore dell’ordine non sarà più di 999 euro, ma scende di base di 280 euro, per poi aggiungere altri 50 euro con il codice PIXEL50, in modo tale da arrivare a spendere solamente 656 euro. L’acquisto è da completare subito qui.

La versione che andrete ad acquistare è completamente sbrandizzata, con garanzia legale della durata di 24 mesi, è completamente sbrandizzata e prevede anche la spedizione a domicilio in pochi giorni a titolo gratuito.