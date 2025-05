Conto corrente in pericolo: il messaggio WhatsApp che inganna tutti

Al giorno d’oggi, un pericolo che mette costantemente retaggio alla tranquillità di tutti gli utenti presenti sul web sono sicuramente le truffe online, i truffatori infatti da diverso tempo utilizzano il web per cercare di colpire la maggior parte degli utenti indifesi e inesperti che magari non sanno riconoscere il pericolo quando gli si parla davanti, a peggiorare la situazione però ci ha pensato una novità decisamente inaspettata, da diverse settimane infatti i truffatori non solo utilizzano Internet ma utilizzano anche WhatsApp per contattare le vittime, ciò poiché il noto social di messaggistica tinto di verde consente ai truffatori di raggiungere un bacino di utenti molto più ampio da cercare di truffare, in questo modo aumentano in maniera importante le possibilità di successo delle loro truffe.

La truffa che sta esplodendo in Italia da diverso tempo però ha del paradossale nel momento che non solo utilizza WhatsApp ma utilizza le videochiamate disponibili all’interno dell’applicazione, nello specifico i truffatori cercano ovviamente di ingannare la vittima per portarla a consegnare i propri dati sensibili tra i quali spiccano ovviamente i codici di accesso alla piattaforma Internet banking, scopriamo insieme di cosa si tratta nello specifico in modo da difenderci in maniera sicura ed efficace nel caso questo pericolo si pari davanti ai nostri occhi.

La truffa che sta martoriando l’Italia

La truffa che sta colpendo i denti italiani e esordisce con un semplice messaggio in arrivo direttamente da WhatsApp all’interno del quale i truffatori, fingendosi la banca con cui la vittima ha un conto corrente, avvisano della necessità di recapitare una comunicazione davvero molto urgente che può essere consegnata solo attraverso una video chiamata a per questioni di sicurezza, in tal modo convinceranno chi legge ad avviare questo video chiamata per poi convincerlo ulteriormente ad attivare la condivisione schermo e ad effettuare l’accesso all’interno della propria pagina Internet banking con le scuse più disparate, così facendo i truffatori riusciranno a registrare le credenziali di accesso per cui utilizzarle a proprio piacimento per prelevare tutto il denaro contenuto all’interno del conto in banca della vittima.