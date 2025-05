Amazon regala il Samsung Galaxy S25 con uno sconto di 260 euro

Sconto imperdibile su Amazon per tutti coloro che vogliono e speravano di poter acquistare il Samsung Galaxy S25 pagandolo decisamente meno rispetto al listino iniziale, in altre parole viene a costare quanto la versione con il taglio di memoria più basso, rappresentando a tutti gli effetti un risparmio notevole che non può passare del tutto inosservato.

Lo stesso prezzo di cui vi parleremo è da considerarsi valido per tutte e 3 le colorazioni disponibili, ciò sta a significare che non sarete costretti ad affidarvi al Menta che vedete nel nostro articolo, ma potrete spaziare verso la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Il quantitativo di memoria interna messo a disposizione del consumatore finale, essendo non espandibile, è di 512GB, più che sufficiente per godere appieno delle ottime funzionalità del prodotto, tra cui un comparto fotografico di tutto rispetto nella parte posteriore: sono presenti 3 sensori di cui un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 12 megapixel ed anche un teleobiettivo con zoom ottico 3X da 10 megapixel.

Premete qui e collegatevi al canale Telegram dedicato alle offerte Amazon con i codici sconto gratis ed una serie di prezzi bassissimi tra cui poter scegliere per risparmiare.

Amazon, che sorpresa per il Samsung Galaxy S25

Volete il Samsung Galaxy S25 ed in particolar modo avere a disposizione tanta memoria, ma con un prezzo ridotto? allora siete nel posto giusto, con la promozione attivata da Amazon in questi giorni è possibile ricevere l’S25 nella sua versione da 512GB, con il pagamento di un contributo che si aggira attorno a 849 euro, approfittando a tutti gli effetti di una riduzione di 260 euro rispetto al valore iniziale di 1109 euro. Ordinatelo subito a questo link.

La batteria dello smartphone è da 4000 mAh, un quantitativo più che sufficiente per godere delle sue performance per lunghe giornate, a cui si aggiunge comunque il supporto alla ricarica rapida, oltre alla wireless.