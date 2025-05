Vivo V50 Elite Edition: l’annuncio sempre più vicino?

Vivo si prepara a rafforzare la sua gamma di dispositivi della serie V50. Ciò grazie all’introduzione del nuovo V50 Elite Edition. Con tale dispositivo l’azienda punta ora su una versione “elite” che promette di portare migliorie importanti rispetto ai modelli precedenti. L’annuncio arriva da Vivo India, che ha condiviso un post sul social X. Tale annuncio lascia pochi dubbi sul fatto che l’India sarà il primo mercato a ricevere il nuovo dispositivo. La presentazione ufficiale è prevista per il 15 maggio, come indicato nello stesso post. Insieme al testo è stato presentato anche un breve teaser video. Il filmato non rivela molto a livello tecnico, ma evidenzia un dettaglio in particolare. Ovvero il logo Zeiss. Tale elemento suggerisce una collaborazione con il noto marchio tedesco per il comparto fotografico.

Vivo si prepara alla presentazione del nuovo V50 Elite Edition

La collaborazione con Zeiss fa pensare che uno dei punti forti del V50 Elite Edition sarà proprio la fotocamera. Quest’ultima potrebbe essere arricchita da un’ottica tele, utile per zoom e ritratti di qualità superiore. Oltre alla probabile evoluzione della sezione imaging, si vocifera anche un miglioramento del sistema audio. Riguardo le altre specifiche tecniche, però, Vivo mantiene ancora il riserbo. Non sono trapelate informazioni concrete su display, processore, batteria o altre componenti. Lasciando spazio così a diverse ipotesi tra gli appassionati.

Tale nuova versione potrebbe rappresentare una svolta rispetto al V50 standard. Quest’ultimo, infatti, era stato criticato per l’assenza di reali innovazioni rispetto al predecessore. Il tutto a fronte però di un prezzo più elevato. Una scelta che aveva fatto storcere il naso a molti utenti e addetti ai lavori.

Ora le aspettative per il V50 Elite Edition sono alte. Si attende un dispositivo che riesca anche a colmare le lacune dei modelli precedenti. Offrendo una reale evoluzione. L’evento del 15 maggio chiarirà tutti i dubbi e dirà se Vivo riuscirà davvero a mantenere alto l’entusiasmo.