VIPER, il rover lunare fermo: il paradosso spaziale della NASA

Immaginate un veicolo spaziale costruito con precisione maniacale, assemblato in una camera pulita come se fosse un gioiello tecnologico, testato, calibrato, pronto a partire… ma senza un razzo che lo porti da nessuna parte. È esattamente la situazione di VIPER, il rover lunare della NASA progettato per cercare acqua ghiacciata nel polo sud della Luna. Un progetto scientificamente ambizioso, oggi fermo ai box.

NASA senza fondi, VIPER senza missione

Fino a poco tempo fa, VIPER era destinato a partire a bordo del lander Griffin, costruito dalla compagnia Astrobotic. Tutto sembrava allineato, ma poi il programma ha iniziato a perdere quota. Prima è arrivato il taglio di budget nel 2023, che ha cancellato ufficialmente la missione. Poi un mezzo salvataggio: la NASA ha aperto una gara tra aziende private per trovare qualcuno disposto a portare il rover sulla Luna… gratis. Un’idea coraggiosa, forse troppo. Nonostante l’interesse ricevuto, l’agenzia spaziale ha annunciato il 7 maggio che non se ne farà nulla. La ricerca di un partner commerciale si è conclusa, senza un vincitore.

Così, mentre Griffin decolla comunque nel 2025 con un altro carico — il robot FLIP — VIPER resta al palo. Ed è un vero peccato, perché questo piccolo laboratorio su ruote non è un concept: è già realtà. Il rover è lì, finito, integro, ma senza una data per il decollo. Un paradosso che riassume bene le sfide odierne dell’esplorazione spaziale.

Il suo scopo resta importantissimo: mappare i depositi di ghiaccio lunare, una risorsa preziosa per le future missioni con astronauti del programma Artemis. L’acqua, infatti, non serve solo da bere: può diventare ossigeno, carburante, vita. Lo ha ribadito anche Nicky Fox, amministratrice associata della NASA, confermando che VIPER resta nei piani dell’agenzia. Solo… non sappiamo esattamente come.

Con un budget federale sempre più ballerino — si parla di un taglio del 24% ai fondi per la NASA — non è solo VIPER a essere a rischio, ma un’intera generazione di sogni lunari. Per ora, VIPER resta lì. Silenzioso, pronto, in attesa di un biglietto per la Luna.