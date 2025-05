Amazon regala il robot Lefant F1 Pro: oggi con uno sconto del 59%

Nel corso degli ultimi anni il marchio Lefant sta lavorando al fine di portare sul mercato nuovi dispositivi innovativi pensati per la pulizia degli ambienti di casa come i robot aspirapolvere lavapavimenti. Soluzioni che vengono progettate nei minimi dettagli pensando alle esigenze degli utenti ma anche per potersi adattare alle diverse tipologie di pavimenti.

Il Lefant F1 Pro si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche eccellenti che lo rendono perfetto per ottenere una pulizia impeccabile in poco tempo. Perché utilizzare un’aspirapolvere classica quando è possibile avviare un piccolo robot che è in grado anche di pulire senza che facciate sforzi?

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Lefant F1 Pro per una pulizia impeccabile

Pronti per avere una casa con ambienti puliti alla perfezione? Con un’aspirazione super potente da 5000 Pa, l’F1 Pro può aspirare facilmente ed efficacemente capelli, briciole e persino piccoli residui eventualmente presenti sul pavimento. Oltre a ciò, con la modalità di aspirazione silenziosa, questo robot aspirapolvere è in grado di funzionare per 250 minuti, coprendo un’area fino a 200 metri quadrati. Tale caratteristica, dunque, lo rende perfetto anche per portare a termine pulizie in case di grandi dimensioni senza doversi preoccupare troppo dell’autonomia.

Non manca un’innovativa funzione denominata FreeMove 3.0 che consente di rilevare la presenza di eventuali ostacoli e, di conseguenza, di schivarli per evitare collisioni. Oltre a ciò, tale funzione permette al robot aspirapolvere di spostarsi liberamente tra il tavolo e le sedie o di pulire sotto il letto eliminando definitivamente il rischio di rimanere incastrato.

Perché aspettare altro tempo se oggi potete risparmiare tantissimo? Approfittando dello sconto messo a disposizione da Amazon, il robot aspirapolvere Lefant costa solamente 119,99 euro anziché 289,99 euro grazie a uno sconto del 59% sul prezzo di listino.