Sony Xperia 1 VII: tecnologie Alpha, BRAVIA e Walkman fuse in un solo device

Sony ha svelato l’Xperia 1 VII, il nuovo top di gamma disponibile in preordine a 1.499 euro con spedizione dal 4 giugno 2025. La scocca rigida con vetro satinato respinge le impronte e garantisce presa sicura. Linee simmetriche, jack da 3,5 mm, slot microSD fino a 2 TB e tasto di scatto fisico sottolineano la continuità con la gamma professionale. Le tre colorazioni Slate Black, Moss Green e Orchid Purple esaltano la finitura opaca. Il modulo fotografico, racchiuso in una sporgenza metallica, è segno di una vocazione tecnica che non finge. Il display OLED da 6,5 pollici in 21:9, con risoluzione FHD+ e frequenza variabile fino a 120 Hz, offre colori a 10 bit, modalità Creator e Sunlight Vision. Un secondo sensore di luce posteriore migliora la leggibilità in ogni condizione, anche sotto il sole diretto. Non manca nello smartphone Sony l’elaborazione visiva derivata da BRAVIA, per una resa sempre fedele e coinvolgente.

Fotografia tra macro e cinema

Frutto della collaborazione con il team Alpha, il sistema fotografico del nuovo Sony Xperia 1 VII include tre ottiche ZEISS: un ultra-grandangolo da 48 MP (16 mm), un grandangolo da 48 MP Exmor T (24 mm) e un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico continuo da 85 a 170 mm. Il sensore dell’ultra-wide mette a fuoco da 5 cm, il tele da 4 cm ed in tal modo si hanno scatti macro mozzafiato. Tutti i sensori integrano rivestimento antiriflesso ZEISS T. Supportate anche Real-time Eye AF, scatto continuo a 30 fps, video 4K HDR a 120 fps, S-Cinetone, modalità Ultra HDR e bokeh avanzato. Le funzioni AI Camerawork e Auto Framing centrano automaticamente il soggetto, generando anche inquadrature parallele. A chi serve una reflex?

Autonomia estesa ed audio da studio per il nuovo Xperia Sony

Il processore del Sony Xperia 1 VII è lo Snapdragon 8 Elite con CPU Oryon a 4,32 GHz offre un incremento prestazionale del 45%. Il tutto supportato da 12 GB di RAM e 256 GB espandibili. Il sistema termico con camera di vapore e grafite mantiene le prestazioni anche sotto stress. La batteria da 5.000 mAh assicura due giorni di utilizzo o 36 ore di video. Ricarica rapida al 50% in 30 minuti, wireless Qi e Battery Share. Con Processing Optimization e Xperia Adaptive Charging, la batteria del Sony resta efficiente per almeno quattro anni. L’audio poi sfrutta componenti da Walkman professionale: Hi-Res Audio, LDAC, aptX Adaptive, 360 Reality Audio e DSEE Ultimate AI. Gli altoparlanti stereo full-stage migliorano inoltre le frequenze medie del 10%. Il Sony Xperia 1 VII include all’interno Android 15, riceverà quattro aggiornamenti di sistema e sei anni di patch. Google Gemini, Circle to Search e Magic Editor completano l’integrazione AI. Che altro chiedere a uno smartphone?