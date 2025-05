Samsung: il suo trifold avrà la batteria al silicio-carbonio e un design innovativo

I più attenti ed appassionati di smartphone sul web si saranno accorti che da tempo si vocifera di un nuovo pieghevole in casa Samsung che dovrebbe essere un modello trifold. Questo, in grado di ripiegarsi su se stesso con tre pannelli anziché due, garantirà ottime performance soprattutto grazie alla sua nuova batteria in silicio-carbonio. Sarà proprio questo l’elemento discriminante che lo renderà un top assoluto.

Cos’è la batteria al silicio-carbonio

Una batteria silicio-carbonio è diversa rispetto alle solite agli ioni di litio. Questa infatti offre un’autonomia maggiore ma tenendo le dimensioni praticamente uguali. In realtà Samsung non è la prima azienda a servirsi di questo tipo di tecnologia in quanto anche altri produttori l’hanno già sperimentata sui loro smartphone.

Nel caso di questo nuovo e primo trifold di Samsung, una batteria di questo genere rappresenterebbe un vero e proprio cambio in quanto anche il top di gamma attuale, l’S25 Ultra, ha al suo interno ancora una batteria classica.

Un dispositivo esclusivo e limitato

Il Galaxy tri-foldable sarà un dispositivo premium, prodotto in sole 200.000 unità e distribuito in mercati selezionati. La scelta di limitare la produzione è legata al costo elevato del prodotto e alle aspettative di vendita contenute. Questo smartphone sarà dotato di un ampio display pieghevole in tre sezioni, il che richiederà un consumo energetico significativo.

Non dovrebbero esserci grandi cambiamenti rispetto alle quantità di mAh presenti all’interno degli altri smartphone di casa Samsung.

Un passo verso il futuro delle batterie Samsung

L’introduzione della batteria al silicio-carbonio sul Galaxy tri-foldable potrebbe rappresentare un primo passo verso una nuova generazione di dispositivi Samsung. Se i test di questo nuovo modello saranno positivi, la tecnologia potrebbe essere estesa anche ai prossimi modelli come il Galaxy S26 e i futuri pieghevoli Galaxy Z Fold 8 e Flip 8. Samsung sembra finalmente pronta a competere nel settore delle batterie di nuova generazione, puntando su efficienza e durata.