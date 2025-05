Jeep Compass 2025: ancora più spazio e più stilosa che mai

La nuova Jeep Compass arriva completamente rinnovata. L’aspetto estetico evolve in modo deciso, ma senza rinnegare le sue origini. Il look è stato rivisto per renderla più moderna, più slanciata, senza perdere quell’anima robusta che da sempre la contraddistingue. La base tecnica cambia radicalmente: ora poggia sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, che consente proporzioni più generose e una diversa distribuzione degli spazi. La lunghezza cresce fino a 4,55 metri e si vede. Gli interni sono stati progettati per offrire comfort in ogni condizione, con materiali piacevoli al tatto. L’infotainment della Jeep presenta un display da 16 pollici sulla plancia, mentre il quadro strumenti digitale da 10 pollici si fa notare dietro il volante. La versione della Jeep First Edition è l’unica per ora disponibile e include sedili riscaldati in tessuto e vinile, con supporto lombare regolabile per il conducente.

Una Jeep solo elettrificata, anche in Italia

Il nuovo SUV del marchio americano non è solo forma, ma anche tanta sostanza. Il sistema infotainment si gestisce quasi interamente tramite touchscreen, con Apple CarPlay e Android Auto sempre presenti. Dietro la pulizia delle linee si nasconde una tecnologia capace di offrire aggiornamenti OTA e un assistente vocale evoluto. Il sistema Select Terrain è di serie, pronto per adattare la vettura a ogni superficie. Non manca poi nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone. I 55 mm in più per le gambe e i 34 litri di nuovi vani portaoggetti alzano ancor di più il livello di comfort per chi ci viaggia. Il bagagliaio, con i suoi 550 litri, è pronto ad accogliere tutto ciò che serve per partire e non solo per brevi tragitti, ma per le grandi e lunghe avventure.

La nuova Jeep Compass sarà disponibile solo con motori ibridi e 100% elettrici. Nessun ritorno al passato. Il modello Jeep Mild Hybrid unisce il tre cilindri turbo 1.2 da 136 CV con un motore elettrico da 29 CV integrato nel cambio automatico a 6 rapporti. La potenza complessiva raggiunge i 145 CV. In alternativa, il SUV si trasforma in un’auto silenziosa e pulita, spinta da un motore elettrico da 213 CV alimentato da una batteria da 74 kWh. L’autonomia promessa arriva fino a 500 km WLTP. Prezzo di partenza? 41.900 euro per la Jeep Mild Hybrid. Le prime consegne sono attese nel quarto trimestre del 2025. Sarà prodotta a Melfi, simbolo di una rinascita produttiva nazionale.