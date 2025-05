Google Play Store: in arrivo novità per le notifiche

Google ha introdotto una novità importante per il suo Play Store. Si tratta di un rinnovato Download Manager, segnando un primo passo verso un’esperienza di gestione dei download più moderna e funzionale. A quanto pare, però, l’azienda di Mountain View non si è fermata qui. Una nuova funzionalità dedicata alle notifiche di download sembra essere in fase di sviluppo. Un’opzione che promette di migliorare ulteriormente l’interazione dell’utente durante l’installazione delle app. Tale interessante novità è stata scoperta da Android Authority all’interno della build 46.1.37-31 del Play Store.

Google: novità per le notifiche del Play Store

Anche se non è ancora disponibile in modo ufficiale, è stato possibile attivare l’opzione manualmente. Ciò ha permesso di osservare in anticipo il prossimo sistema di notifiche durante i download. La nuova interfaccia di notifica si presenta con un design decisamente più curato e informativo. In particolare, sulla sinistra è visibile l’icona dell’app o del gioco in fase di installazione. Attorno a quest’ultima ruota una barra di avanzamento circolare che mostra in tempo reale il progresso del download. Al centro della notifica sono riportati il nome dell’app, la dimensione del file e la percentuale già scaricata.

Le notifiche aggiornate del Play Store permettono di visualizzare fino a tre download recenti contemporaneamente. Includendo anche le applicazioni già installate. Inoltre, sembra essere stata introdotta una voce chiamata “Vedi altro”, che presumibilmente rimanderà al nuovo Download Manager per una visione più completa delle operazioni in corso. Al momento però tale opzione risulta inattiva.

A rendere evidente lo stato ancora embrionale di tale aggiornamento, ci sono piccoli bug come la visualizzazione di “0% di 0 MB” una volta terminato il download di un’app. Dettagli come quest’ultimi indicano che Google sta ancora lavorando alla rifinitura dell’interfaccia. E che potrebbero esserci ulteriori modifiche prima del rilascio ufficiale. Non è escluso che nei prossimi mesi arrivino comunicazioni ufficiali da parte di Google a riguardo. Nel frattempo, non resta che attendere l’arrivo di nuove informazioni che permettano di comprendere meglio l’evoluzione di tale sistema di notifiche smart.