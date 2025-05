Porsche e Norman Foster Foundation insieme per studiare la mobilità del futuro

Dalla collaborazione creativa tra Norman Foster Foundation e Porsche è nato il progetto denominato “Gateway to Venice’s Waterway”. Il team composto dagli architetti della Fondazione e i designer della Casa di Stoccarda hanno analizzato il tema della mobilità urbana del futuro e delle potenzialità future creando una soluzione avveniristica.

Il risultato del progetto è una costruzione di 37 metri che unisce un design futuristico alla necessità di un trasporto urbano sempre più sostenibile. Il progetto è stato declinato per esaltare le bellezze della città di Venezia e le sue particolari esigenze di mobilità tra terra e acqua.

Il “Gateway to Venice’s Waterway” verrà ufficialmente presentato in occasione del vernissage presso Palazzo Pisani Moretta e al Gateway dell’Arsenale. L’evento si articola all’interno della 19ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, intitolata “Intelligens. Natural. Artificial. Collective”.

Porsche e Norman Foster Foundation hanno creato una struttura unica che permetterà a Venezia di muoversi a zero emissioni tra terra ed acqua

Nella visione dei progettisti, quest’opera rappresenta il cambiamento urbano sostenibile. Ispirata dalla rete di ponti che unisce Venezia, la costruzione nasce per unire le varie espressioni della mobilità elettrica permettendo di usufruire di mezzi di trasporto elettrici su acqua e terraferma.

Michael Mauer, Vice President di Porsche Style ha dichiarato: “Porsche è, e rimane, un marchio caratterizzato da una forte dialettica tra tradizione e innovazione. Questo significa che noi, in quanto team di progettazione, siamo costantemente chiamati a confrontarci con la questione di come configurare strategicamente il futuro del nostro marchio dal punto di vista dell’identità e dell’autenticità. Lo scambio con Lord Norman Foster e il suo studio rappresenta una fonte di ispirazione molto preziosa. Questa visione, che va oltre i confini del puro design automobilistico, ci fornisce importanti impulsi per garantire un orientamento coerente e, al tempo stesso, proiettato verso il futuro del nostro marchio”.

Gli studi portati avanti per il “Gateway to Venice’s Waterway” saranno solo l’inizio di una collaborazione più profonda. La Norman Foster Foundation e Porsche amplieranno la partnership per esplorare nuovi temi legati al futuro dell’automobile. In occasione del lancio del progetto verranno mostrati dei bozzetti inediti.