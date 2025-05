WhatsApp, nuova modalità Stitch in giro: ecco tutta la verità

Negli ultimi giorni si sta diffondendo una notizia secondo cui WhatsApp avrebbe lanciato una modalità Stitch, trasformando l’app in un tema ispirato al celebre personaggio Disney. Tuttavia, questa storia è completamente falsa. Non esiste alcuna versione speciale di WhatsApp dedicata a Lilo & Stitch, e Meta, la società che gestisce l’app, non ha mai annunciato nulla di simile.

Da dove nasce la bufala della modalità Stitch

Il tormentone riguardante WhatsApp sarebbe scattato da tutti gli utenti che sono in trepidante attesa per il nuovo live-action di Lilo & Stitch. Questo sarà ufficiale in Italia a partire dal prossimo 21 maggio ma nel frattempo a qualcuno sarebbe venuta in mente la brillante idea di diffondere delle immagini e anche dei filmati che mostrano proprio WhatsApp con un tema legato al celebre mostriciattolo Disney. Molto spesso situazioni del genere si verificano solo per scaturire visualizzazioni e basta, per cui bisogna stare attenti e cercare di non farsi ingannare visto che tutto potrebbe risultare una semplice ferita di tempo.

È possibile personalizzare WhatsApp scegliendo sfondi, suoni di notifica e sticker a tema Stitch, ma tutto questo richiede azioni manuali e non fa parte di una funzione ufficiale. Non esiste alcuna modalità automatica che cambi l’aspetto dell’app in stile Disney.

Perché è importante riconoscere le notizie false

Questo episodio dimostra quanto sia facile che una bufala si diffonda online, soprattutto quando sfrutta l’interesse per un film molto atteso. Per evitare di essere ingannati, è sempre meglio:

Controllare i canali ufficiali di WhatsApp e Meta per verificare le novità;

Diffidare di video o immagini che mostrano interfacce modificate;

Evitare di condividere informazioni non verificate.

WhatsApp rimane una piattaforma di messaggistica standard, e ogni modifica grafica deve essere fatta manualmente dagli utenti. La modalità Stitch non esiste e chiunque la promuova sta diffondendo informazioni false, cosa che peraltro già è accaduta con tante altre fantomatiche modalità.