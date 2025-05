Very Mobile: ecco come ottenere ricariche gratis

Very Mobile ha annunciato un cambiamento importante per una delle sue opzioni più apprezzate. L’operatore, infatti, ha scelto di estendere nuovamente l’iniziativa Porta un Amico in Very. Offrendo così ai propri clienti più tempo per approfittare dei vantaggi presentati. La nuova data di scadenza è fissata al 30 giugno 2025. Come indicato nei termini aggiornati disponibili sul sito ufficiale dell’operatore. Grazie a tale iniziativa, i clienti possono continuare a ottenere ricariche gratuite invitando amici e conoscenti ad attivare una nuova SIM Very Mobile. Per procedere, è importante che venga richiesta la portabilità del numero da un altro operatore.

Porta un Amico in Very: ecco i dettagli dell’iniziativa

Ogni nuovo cliente che si unisce tramite il codice amico ricevuto da un utente già attivo genera una ricarica omaggio di 5 euro. Sia per sé che per chi l’ha invitato. Ma c’è di più. Se il nuovo utente proviene da determinati operatori virtuali, entrambi ricevono un bonus aggiuntivo di 10 euro. Arrivando così fino a 15 euro di credito gratuito per ogni attivazione.

Tra gli operatori che consentono di ottenere il bonus extra figurano Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lyca Mobile, Tiscali e molti altri. Per un totale di oltre 30 gestori. Il cliente invitante può accumulare fino a 20 ricariche omaggio complessive. Fino ad arrivare ad un massimo di 150 euro.

Per aderire, i clienti Very devono accedere all’app ufficiale, entrare nella sezione dedicata alla promo e condividere il proprio codice personale. L’invitato potrà quindi utilizzare quel codice per acquistare una SIM (anche eSIM) online, attivare un’offerta su SIM promozionali. O, in alternativa, recarsi in un Very Point all’interno di centri commerciali o negozi specializzati.

Una volta raggiunto il limite massimo di ricariche gratuite ottenibili, non sarà più possibile inviare altri inviti. A meno che non si disponga di una seconda SIM Very Mobile attiva. Le ricariche ottenute possono essere utilizzate per il rinnovo dell’offerta attiva e non hanno scadenza. Non sono però trasferibili né rimborsabili in caso di migrazione verso un altro operatore.