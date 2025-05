Very Mobile: super promo con 150GB in 5G a prezzo shock

Very Mobile torna al centro dell’attenzione nel panorama delle offerte telefoniche con una tariffa decisamente interessante: 150 GB mensili in 5G, minuti e SMS illimitati a un prezzo mensile di 5,99€ per sempre. L’offerta, disponibile fino all’8 maggio, ha il vantaggio ulteriore di prevedere il primo mese completamente gratuito.

Questi sono tutti i dettagli della nuova promo di Very Mobile da 150 GB

Questa nuova tariffa include ogni mese i contenuti che chiunque desidererebbe per la sua offerta telefonica:

150 GB di traffico internet in 5G incluso gratuitamente;

minuti illimitati per chiamare qualunque numero nazionale;

SMS illimitati verso tutti gli operatori.

Il punto forte della proposta è senza dubbio il rapporto qualità-prezzo. Infatti, a soli 5,99€ al mese, si ottiene un’offerta ricca di giga e chiamate senza limiti, adatta per chi naviga molto e vuole essere libero da preoccupazioni legate ai consumi.

Chi può attivare questa promozione e come fare

L’offerta di Very Mobile è aperta davvero a tutti: può essere scelta da qualsiasi utente, indipendentemente dall’operatore attuale, senza distinzioni tra grandi gestori o operatori virtuali. Bisogna solo pagare 2,99 € in più per attivare l’offerta e nient’altro.proprio per l’attivazione poi il procedimento è facilissimo in quanto si può fare tranquillamente da casa utilizzando il proprio SPID. Inoltre, gli utenti possono scegliere tra una SIM fisica o la più recente eSIM virtuale. Quest’ultima opzione permette di iniziare subito a usare la promozione, senza attendere spedizioni.

Una tariffa che punta alla chiarezza, come sempre

Very Mobile punta molto sulla semplicità e sulla trasparenza, eliminando costi nascosti e vincoli contrattuali poco chiari. Il prezzo di 5,99€ al mese rimane stabile per sempre, evitando quindi brutte sorprese nel lungo periodo.

Chiunque stia cercando un’offerta economica, completa e senza complicazioni potrebbe trovare nella nuova proposta di Very Mobile una soluzione ideale. È importante però affrettarsi: c’è tempo solo fino all’8 maggio per approfittarne.