Telemarketing aggressivo: nuovi provvedimenti dal Garante

Di recente, è stato preso un importante provvedimento per la questione del telemarketing. Nel dettaglio, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso una pesante sanzione. Quest’ultima è stata presa nei confronti di Acea Energia. L’azienda ha ricevuto una multa di 3 milioni di euro. Il motivo riguarda gravi violazioni delle norme sulla privacy. Altri 850mila euro di sanzioni sono stati comminati a un gruppo di agenzie e società collegate. Anche quest’ultime sono considerate responsabili di un sistema illecito di telemarketing. L’inchiesta è avvenuta in collaborazione con la Guardia di Finanza. L’intervento ha scoperto un sistema di comunicazioni telefoniche scorrette. Ciò al fine di stipulare nuovi contratti di fornitura energetica.

Telemarketing invasivo: ecco i recenti provvedimenti

Secondo quanto emerso, gli operatori contattavano gli utenti utilizzando banche dati non autorizzate. Quest’ultime sarebbero ottenute senza il consenso degli interessati e in assenza della dovuta informativa sul trattamento dei dati personali. Tali chiamate venivano spesso camuffate da “verifiche tecniche” o da presunti malfunzionamenti legati a recenti cambi di gestore. In realtà, lo scopo era indurre i consumatori a sottoscrivere nuovi contratti, spesso senza una reale consapevolezza o volontà.

A destare particolare allarme è stato l’uso indiscriminato e illegittimo di dati personali sensibili. Come, ad esempio, numeri di telefono, codici fiscali, dettagli anagrafici e informazioni contrattuali. Tali informazioni, infatti, venivano condivisi e scambiati tra le aziende coinvolte, senza alcuna base giuridica. Un flusso illecito di dati ha messo in evidenza un sistema collaudato, volto alla massimizzazione dei profitti a discapito dei diritti degli utenti.

Inoltre, il Garante ha disposto ulteriori misure correttive. Acea dovrà notificare gli utenti coinvolti e verificare se vi siano ulteriori soggetti terzi che abbiano trattato i dati in modo non conforme. Alle società e agenzie collegate, invece, è stato imposto il divieto di utilizzare qualsiasi elenco di contatti la cui origine non sia dimostrabile attraverso documentazione concreta e legale. Tale vicenda conferma la centralità della tutela dei dati personali nell’ambito delle attività di telemarketing. Con la necessità per le aziende di garantire pratiche trasparenti e rispettose della normativa.