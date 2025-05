Esselunga ha in PROMO FOLLE la PS5 Slim: corri a prenderla oggi

Era il 1994 e il mondo dei videogiochi cambiava per sempre. Nasceva PlayStation. Oggi, sono passati oltre 30 anni di successi, sogni e battaglie vinte a colpi di joystick. E tu? Dov’eri quando hai acceso la tua prima PlayStation? Te lo ricordi quel suono all’avvio? Quelle ore infinite a inseguire boss, gare, mondi impossibili? Proprio oggi, Esselunga ha una promo sull’ultima versione della console che non puoi star lì solo a guardare. Ti trovi lì, magari cercando il latte, ma ti imbatti in un’occasione pazzesca. Cosa fai, lasci che un altro se la prenda? La PS5 Slim è lì, ti guarda, ti chiama. Hai davvero intenzione di ignorarla? Siamo seri. Questa non è una giornata normale. Questo è il momento da ricordare grazie ad Esselunga, solo per chi ama davvero giocare sul serio.

La PS5 Slim al costo più pazzo solo da Esselunga

Soltanto da Esselunga, e solo per oggi, trovi la PS5 Slim a 479,99 euro. Hai letto bene: solo 479,99 euro. E dentro questa meraviglia c’è l’inferno tecnologico più scatenato di sempre. La PS5 possiede il processore AMD Ryzen Zen 2. È fulmineo, inarrestabile, preciso. I giochi si avviano subitissimo, con nessuna attesa avendo a disposizione solo azione pura. La vera magia? Il controller DualSense incluso ovviamente nella promo Esselunga. Senti ogni colpo, ogni vibrazione, ogni tensione nei polpastrelli, è iperintuitivo, fluido, coinvolgente.

La grafica? Spacca. Con l’8K Ultra HD, ogni pixel ha una vita propria. Le ombre sono scolpite. Le luci pulsano. I dettagli ti entrano negli occhi. E la porta HDMI 2.1? Spinge l’immagine oltre ogni confine. Sembra di toccarla, sembra praticamente di viverla. Connessioni? Il Bluetooth 5.1 è intelligentissimo, veloce, pronto a tutto. Niente attese, solo istantaneità. E lo spazio? Con 1TB di memoria, scarichi tutto, vivi tutto, conservi tutto.Il design? Sottilissimo, deciso, bellissimo: 9,6×35,8×21,6 cm per 3,2 kg di pura energia. Ma solo da Esselunga. Solo oggi. Solo per chi non vuole perdere il momento. Sei ancora lì? Esselunga ti sta aspettando, vuoi darti una mossa? Vai qui sul sito!