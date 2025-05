Amazon SHOCK: il Google Pixel 9 Pro costa 350 euro in MENO

Amazon è pronta ad abbassare notevolmente il prezzo di vendita di Google Pixel 9 Pro, difatti lo smartphone viene a costare circa 350 euro in meno rispetto al listino iniziale, in parte grazie ad un’ottima promozione attivata in automatico, che con l’aggiunta del codice che si va sostanzialmente a sommare alla variazione iniziale.

Lo smartphone integra processore Google Tensor G4, l’ultimo fiore all’occhiello dell’azienda americana, con frequenza di clock a 3,1GHz, octa-core che viene affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G715 MC7, con anche 16GB di RAM e 128GB di memoria interna (nella nostra versione, ma ne esistono di differenti). Il display è un ottimo pannello da 6,3 pollici di diagonale, un LTPO OLED con refresh rate che può variare in automatico tra 1 e 120Hz, con risoluzione 1280 x 2856 pixel, ricordandosi che comunque parliamo di 495 ppi per 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Non dimenticatevi del canale Telegram dedicato ai codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte disponibili in esclusiva per gli iscritti, collegatevi subito qui.

Amazon da sogno con questa promozione esclusiva sul Google Pixel 9 Pro

L’acquisto di Google Pixel 9 Pro è decisamente più economico rispetto al passato, difatti l’utente si ritrova a poter spendere solamente 799 euro, contro i 1099 euro previsti in origine di listino, approfittando di una forte riduzione del 27%, in modo tale da poter risparmiare i 300 euro senza dover applicare coupon o codici particolari. A questo punto si aggiunge un coupon del valore di 50 euro, infatti nella pagina di riepilogo dell’ordine basterà inserire il codice PIXEL50 per arrivare ad un valore finale di 749 euro. Ordinatelo al seguente link.

Il prodotto è inoltre caratterizzato dalla presenza di una batteria da 4700mAh, più che sufficiente per riuscire a supportare la ricarica rapida e soprattutto un utilizzo prolungato nel corso delle lunghe giornate. La connettività non manca ovviamente di WiFi di ultima generazione, con l’aggiunta di bluetooth, WiFi e similari.