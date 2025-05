Recensione Asus Cobble SSD Enclosure: eleganza e prestazioni per lo storage esterno

Asus Cobble SSD Enclosure rappresenta una soluzione elegante e funzionale per chi desidera trasformare un’unità SSD interna in uno storage esterno portatile e resistente. Con un design ispirato ai ciottoli e caratteristiche tecniche di alto livello, questo prodotto si distingue nel panorama degli enclosure per SSD.

Asus Cobble: design, dimensioni e materiali

Il design dell’ASUS Cobble si ispira alla forma naturale dei ciottoli, con curve morbide e una superficie leggermente ruvida che offre una presa confortevole. Disponibile in due varianti cromatiche, grigio e nero, presenta una finitura maculata che conferisce un aspetto sofisticato e moderno. Il coperchio superiore è realizzato in lega di alluminio, mentre la parte inferiore è in plastica resistente, garantendo leggerezza e durabilità.

Le dimensioni dell’enclosure sono di 128,96 x 44,35 x 16,63 mm, con un peso di circa 92 grammi. Queste caratteristiche lo rendono compatto e facilmente trasportabile, ideale per chi necessita di uno storage esterno sempre a portata di mano.

La combinazione di materiali utilizzati conferisce all’ASUS Cobble una struttura solida e resistente. Il coperchio in lega di alluminio non solo protegge l’SSD da urti e graffi, ma contribuisce anche alla dissipazione del calore. La parte inferiore in plastica, sebbene priva di piedini antiscivolo, mantiene l’enclosure leggero e maneggevole.

All’interno della confezione si trovano:

L’enclosure ASUS Cobble

Cavo USB-C a USB-C

Strumento per l’apertura

Guida rapida all’installazione

Manuale utente

Specifiche Tecniche

Interfaccia : USB 3.2 Gen 2×1 Type-C

Velocità di trasferimento : fino a 10 Gbps

Compatibilità SSD : M.2 NVMe PCIe e SATA (formati 2242, 2260, 2280)

Capacità supportata : fino a 4TB

Compatibilità OS : Windows 7 o successivo, macOS Catalina o successivo, Chrome OS

Resistenza : certificazione IP55 contro polvere e spruzzi d’acqua

Dissipazione termica : pad termico interno per una gestione efficiente del calore

Installazione: sistema Q-Latch per un montaggio senza utensili

Funzionalità e prestazioni: test con Kingston KC3000

Per il nostro test, abbiamo installato un Kingston KC3000 da 2TB, uno degli SSD più veloci attualmente disponibili sul mercato, capace di superare i 7.000 MB/s in lettura e scrittura su interfaccia PCIe 4.0 x4. Naturalmente, nell’enclosure ASUS Cobble, queste cifre vengono drasticamente ridimensionate dalla porta USB 3.2 Gen 2×1 che limita il throughput teorico a 10 Gbps.

Nei benchmark effettuati su PC con porta USB-C compatibile, le velocità di lettura e scrittura si sono assestate stabilmente attorno ai 980 MB/s in lettura sequenziale e 930 MB/s in scrittura, praticamente il massimo ottenibile da questa tipologia di connessione. Un risultato eccellente, che conferma come l’enclosure sia perfettamente in grado di gestire al meglio le performance dell’SSD, almeno fino al proprio limite hardware.

Il dissipatore passivo in alluminio, abbinato al pad termico interno, ha svolto egregiamente il proprio lavoro: dopo 30 minuti di trasferimenti continui, la temperatura dell’SSD è rimasta sotto i 52°C, evitando throttling termico.

Conclusioni

L’ASUS Cobble SSD Enclosure si distingue per il suo design raffinato, le prestazioni elevate e la facilità d’uso. È la scelta ideale per professionisti, creativi e gamer che necessitano di uno storage esterno affidabile e veloce. La combinazione di materiali di qualità, protezione IP55 e compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi lo rendono un prodotto completo e funzionale. Il prezzo di 34,90 euro è assolutamente giustificato e più che giusto. È possibile acquistarlo su Amazon.

Pro:

Design elegante e premiato

Prestazioni elevate con velocità fino a 10 Gbps

Facilità di installazione senza utensili

Compatibilità con SSD NVMe e SATA

Protezione IP55 contro polvere e spruzzi d’acqua

Contro:

Nessuno da segnalare.

In definitiva, l’ASUS Cobble SSD Enclosure rappresenta un investimento valido per chi cerca un equilibrio tra estetica, prestazioni e praticità.