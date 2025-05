Huawei lancia la sfida a Nvidia: una corsa contro il tempo

I rapporti tra Stati Uniti e Cina si fanno sempre più tesi. Ecco perché Huawei ha deciso di concentrarsi sul settore dell’intelligenza artificiale. Il colosso tecnologico cinese infatti sta lavorando al chip Ascend 910D. Ovvero un progetto che si affianca all’ormai noto 910C. L’obiettivo da raggiungere è piuttosto ambizioso. Il brand intende offrire un’alternativa concreta all’hardware di Nvidia, in particolare al modello H100. Ma più che una semplice sfida industriale, quella di Huawei appare come una corsa contro il tempo. Insomma, Pechino vuole garantire la propria autonomia tecnologica prima che le restrizioni americane si facciano ancora più severe.

Huawei: tecnologia, geopolitica e futuro, la posta in gioco è alta

Secondo fonti del Wall Street Journal, l’azienda di Shenzhen sarebbe già in fase avanzata nello sviluppo di Ascend 910D. Questo chip, destinato al mondo dell’intelligenza artificiale, fa parte di una strategia più ampia di lotta al dominio occidentale nell’hardware di fascia alta. La Cina, esclusa sempre più dalle catene di approvvigionamento mondiali, ha così compreso che l’autosufficienza tecnologica è la chiave per mantenere una certa rilevanza sul piano internazionale. Huawei quindi, grazie al suo ruolo privilegiato all’interno del sistema economico cinese, sta guidando questo cambiamento. A conferma di ciò, sarebbero già partiti i primi contatti con partner per test di produzione del nuovo chip.

L’urgenza con cui la Cina si muove è dettata anche dalla consapevolezza di non poter più contare sui fornitori americani. Se l’attuale livello produttivo, basato sui 7 nanometri di SMIC rappresenta un inizio, per competere realmente con i rivali occidentali serviranno salti tecnologici importanti. L’AI non è solo una questione industriale, ma è uno strumento di potere, un vantaggio destinato a influenzare ogni ambito, dalla difesa alla sanità, dalla ricerca alla vita quotidiana. Nessun governo può permettersi di restarne escluso. Per questo motivo, Huawei sta velocizzando i propri piani, anche a costo di sfidare limiti tecnici e pressioni internazionali.

Nel contesto attuale, il settore dei chip IA è diventato uno dei terreni di scontro più accesi tra superpotenze. E se Huawei riuscirà davvero a portare sul mercato Ascend 910D, la competizione conoscerà una nuova fase, con conseguenze su economia, tecnologia e diplomazia.