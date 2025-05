GTA VI, il trailer fa impennare gli ascolti della colonna sonora su Spotify

Il trailer di GTA VI ha totalizzato oltre oltre 475 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore. Tale cifra è da intendersi relativa a tutte le piattaforme su cui il filmato è stato pubblicato e non esclusivamente a YouTube.

Ne consegue che milioni di utenti hanno guardato le sequenze che Rockstar Games ha montato per far conoscere al mondo il proprio prodotto. Considerando l’attenzione posta dalla software house nella realizzazione del filmato, ogni minimo aspetto viene scelto con cura.

Tra queste spicca la colonna sonora che, per il secondo trailer di GTA VI è Hot Together dei The Pointer Sisters. La canzone scritta da Sharon Robinson è diventata immediatamente virale e gli utenti si sono riversati sulle piattaforme di streaming per ascoltarla.

Il secondo trailer di GTA VI ha portato gli ascolti della canzone che accompagna le immagini ad un incremento del 182.000%

Secondo i dati di Spotify, le riproduzioni del brano sono aumentate del 182.000%. Tale impennata di ascolti in streaming lascia intendere il potere mediatico di Rockstar Games e l’importanza di un titolo come il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto.

Come dichiarato da Sulinna Ong, responsabile editoriale global di Spotify; “Grand Theft Auto penetra nella cultura popolare come quasi nient’altro. La musica è stata sinonimo della serie fin dall’inizio, quindi è fantastico vedere i fan, sia nuovi che affermati, connettersi con un brano iconico in questo modo”.

Rockstar Games ci ha da sempre abituati a colonne sonore assolutamente memorabili che permettono di immergersi completamente nelle atmosfere dei vari capitoli di Grand Theft Auto. Considerando che una situazione simile si è verificata anche con il primo trailer, quando la colonna era Love Is A Long Road di Tom Petty, scritta da Thomas Earl Petty e Michael W. Campbell.

Se queste sono le premesse, possiamo aspettarci una colonna sonora evocativa e intrigante come mai prima d’ora.