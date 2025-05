Xiaomi 14T Pro, lo sconto è INCREDIBILE oggi su Amazon

Gli utenti possono acquistare in questi giorni uno smartphone Xiaomi 14T Pro con un risparmio superiore al normale, infatti è disponibile una promozione che abbassa del 39% il livello di spesa da sostenere nello stesso periodo. Il prodotto è generalmente grande quanto ci saremmo aspettati, infatti raggiunge 160,4 x 75,1 x 8,9 millimetri di spessore, ed un peso di 209 grammi, è relativamente semplice trasportarlo ovunque vogliate, anche se leggermente più pesante delle aspettative.

Il display è da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, un AMOLED con densità di 446 pixel, con refresh rate a 144Hz, che supera di gran lunga le aspettative per la fascia di prezzo di posizionamento. Stesso discorso per il comparto fotografico, nella parte posteriore si possono trovare tre sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 50 megapixel, ed anche uno zoom ottico 2,6x da 12 megapixel. Anteriormente è stato posizionato un sensore da 32 megapixel con apertura F2, per avere nel complesso una registrazione video in 8K a 30fps.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram per i codici sconto Amazon gratis e le offerte speciali, troverete ad attendervi i prezzi più bassi ed anche tanti regali.

Xiaomi 14T Pro: l’occasione migliore con il prezzo più basso su Amazon

Xiaomi 14T Pro è indiscutibilmente un prodotto di alta qualità, che viene originariamente commercializzato con una spesa di 849 euro, ma che oggi può essere vostro con l’investimento finale di soli 549,90 euro, riducendo di circa 350 euro la spesa che l’utente si ritrova effettivamente a sostenere in fase d’acquisto. La variante in commercio è sempre no brand, con garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica. Andate ad acquistarlo premendo qui.

Per una maggiore versatilità e facilità di utilizzo, il prodotto supporta la ricarica rapida a 120W, via cavo, ed anche wireless, solo con accessori compatibili, fino ad un massimo di 50W.