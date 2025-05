Trackting Smart V3: l’antifurto GPS che Amazon offre con il 10% di sconto

Trackting Smart V3 arriva sul mercato come antifurto GPS senza canone pensato appositamente per due e quattro ruote. Volete proteggere la vostra moto o la vostra auto in qualsiasi momento? Trackting Smart è perfetto per tutti coloro che sono in cerca di una soluzione per dire addio a qualunque preoccupazione. Non a caso, infatti, utilizzando questo antifurto GPS si ottiene una sicurezza per auto o moto in qualsiasi momento.

Grazie alle sue dimensioni compatte, il localizzatore gps può essere facilmente nascosto in spazi ridotti così da non essere visibile. Inoltre, al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso dispone di una certificazione IP56 che garantisce una notevole resistenza all’acqua, al fango, alla polvere e anche alle alte temperature.

Trackting SMART V3 per auto e moto al sicuro

Non siete mai tranquilli quando lasciate incustoditi i vostri veicoli? Da oggi potete dire addio a qualunque tipo di preoccupazione perché con un prezzo davvero contenuto potete acquistare un antifurto eccellente.

Per utilizzarlo non sono richiesti costi di abbonamento dato che in questo localizzatore gps per auto e moto Trackting viene integrata una SIM che consente di dire addio a spese extra. Grazie a questo innovativo sistema d’allarme per auto, moto, furgoni e camper, si ha a disposizione una soluzione con chiamata telefonica e tracciamento in tempo reale in caso di furto.

Inoltre, grazie all’eccellente batteria che è stata implementata dal costruttore, viene assicurata una durata media di 4 mesi. Ad ogni modo, la batteria integrata può essere ricaricata semplicemente tramite cavo USB-C.

Grazie allo sconto attualmente disponibile su Amazon potete acquistare questo antifurto a soli 224,10 euro anziché 249 euro grazie alla promozione del 10% sul prezzo di listino. Approfittatene subito per proteggere il vostro veicolo!