Lenovo presenta i nuovi dispositivi 3D per il gaming

Lenovo torna a far parlare di sé con il lancio del Legion 9i di decima generazione. Si tratta di un nuovo portatile da gaming più avanzato. Il notebook arriverà inizialmente in Cina, con un debutto previsto anche in Nord America nel corso dell’autunno. Il Legion 9i si distingue immediatamente per il suo imponente display da 18 pollici. Una soluzione che fonde dimensioni generose e tecnologia d’avanguardia. L’elemento che più colpisce è la possibilità di scegliere uno schermo capace di passare dalla modalità 2D a quella 3D senza richiedere occhiali speciali.

Lenovo: i dettagli emersi riguardo Legion 9i

In 2D, la risoluzione arriva fino a 3840 x 2400 pixel con un refresh rate di 240 Hz. Mentre in 3D la resa scende a 1920 x 1200, mantenendo comunque un’esperienza immersiva. Ciò grazie a un sofisticato sistema di tracciamento oculare e lenti lenticolari. Per chi ricerca il massimo della reattività nei giochi competitivi, è presente anche una modalità “ultrafluida”. Attivandola, lo schermo opera in 2D a 1920 x 1080 pixel con un refresh che raggiunge i 440 Hz. Garantendo prestazioni eccezionali per la fluidità visiva.

Il Legion 9i ospita componenti di fascia altissima. Si parla di un processore Intel Core Ultra 9 275HX e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Quattro slot per RAM e SSD facilmente accessibili consentono aggiornamenti e modifiche senza complicazioni. Inoltre, Lenovo ha ottimizzato il supporto alla visualizzazione stereoscopica per una trentina di titoli gaming.

La connettività e la dotazione di porte completano il profilo da workstation. Si parla di due Thunderbolt 5, quattro USB 3.2 Gen 2 (tra cui Type-A e Type-C), una HDMI 2.1. Ethernet e slot SD a dimensione intera. Non mancano Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, insieme a una webcam dotata di apertura variabile (f/2 in 2D e f/1.6 in 3D). Ed, infine, si trova un interruttore fisico per la privacy. Al momento non è ancora stato reso noto il prezzo del nuovo dispositivo Lenovo. Non resta che attendere e scoprire ulteriori dettagli da parte dell’azienda.