Expert: offerte su elettrodomestici con fino al 25% di sconto

Da Expert è in corso una promozione fuori di testa, piena di occasioni vere, roba che ti fa esclamare: “Ma è uno scherzo?!” ed invece è tutto reale, concreto e super entusiasmante. Hai presente quando sogni un elettrodomestico e poi ti svegli perché costa troppo? Ecco, ora puoi sognarlo e comprarlo. Non devi aspettare, né incrociare le dita: hai tempo fino al 21 maggio, e le offerte Expert sono già lì, pronte a farti esultare. Vuoi un frigorifero? Una TV gigantesca che ti catapulta nei film? Una cucina che sembra appena uscita da un reality show culinario? Da Expert c’è tutto, ed è super scontato. Non sei già curioso?

I device top per la casa e non solo sono in offerta da Expert

Immagina una lavatrice intelligente che si prende cura dei tuoi vestiti come farebbe la nonna. La LG F4nx1008nwk, 8 kg, classe A, 6 Motion, a soli 399€ da Expert. E che ne dici di una SAMSUNG Crystal UHD 4K da 65 pollici? È tua per 599€, e ti cambia letteralmente il modo di guardare serie e sport. Se sogni una cucina da chef, la SMEG Cx68mf8-2 con forno elettrico e 4 fuochi a gas è un gioiello a 599,25€. Poi c’è il frigorifero SAMSUNG Rb34c672dsa/ef, spazioso, no frost, intelligente, in acciaio a 649€. Da Expert, ovviamente.

Per le pulizie da urlo, il Dyson V15 Detect Absolute ti fa sentire un ninja tecnologico a 599€. La Polti Vaporella 526 Pro, invece, ti dà il vapore più potente a 99,90€. E per la tua barba? Panasonic ricaricabile a 29,90€, super precisa. Vuoi audio perfetto per le tue sessioni di gaming? Le cuffie BIGBEN Stereo V3 per PS5 sono tue a 19,90€. Se preferisci una TV più compatta ma top, la Sony Bravia 43” 4K è perfetta a 499€. Tutto da Expert, sempre. Corri, corri davvero, come Forrest. Da Expert ogni prodotto è da wow. Vai qui sul sito e datti alla pazza gioia con le compere per la tua casa pagando anche a rate.