Prezzo folle per questo Mini PC: su Amazon costa meno di 200 euro

Prezzo super conveniente con questa promozione Amazon che sconta il prezzo di listino del Mini PC del marchio Anozmview. Un dispositivo forse piuttosto sconosciuto ma che si contraddistingue per una serie di caratteristiche che gli consentono di offrire un’ottima esperienza d’uso. Innanzitutto, questo mini PC è dotato di tre porte HDMI e una porta di tipo C che consentono di controllare tre display 4K contemporaneamente e fornire una risoluzione Ultra HD nitida e chiara. Tutto ciò diventa dunque perfetto per lavori multitasking in cui i flussi di lavoro da gestire richiedono senza dubbio maggior impegno e creatività.

Alla base non manca il nuovo chip N150 che garantisce un multitasking fluido e un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico. Se siete dunque in cerca di un dispositivo ideale per il massimo della produttività, questo modello è ideale non solo per la quotidianità ma anche per streaming e per sessioni di giochi leggere.

Mini PC Anozmview con un prezzo super interessante

Un altro aspetto che contraddistingue questo mini PC è senza alcun dubbio il design ultracompatto. Con dimensioni di soli 11,5 x 10 x 4 cm, questo mini PC consente di non rivoluzionare lo spazio di lavoro a cui si è abituati. Di conseguenza rappresenta una soluzione ideale per uffici affollati e aule scolastiche.

Tutte le caratteristiche di cui abbiamo parlato finora rendono questo dispositivo perfetto per utenti che sono in cerca di una soluzione pratica e versatile. Inoltre, lo sconto messo a disposizione da Amazon che è del 31% vi consente di pagare solamente 179,99 euro anziché 259,99 euro. Non dimenticate che si tratta di un’offerta a tempo. Di conseguenza, non durerà ancora per molto tempo. Approfittate subito per iniziare a sfruttare tutte le potenzialità di cui dispone.