Amazon offre il Google Pixel 9 Pro XL con uno SCONTO di quasi 400 euro

Google Pixel 9 Pro XL è il top di gamma assoluto dell’azienda americana, un prodotto estremamente completo, ricco di specifiche e di funzionalità, con le quali gli utenti possono effettivamente raggiungere il massimo in termini di prestazioni generali. Nel momento in cui si dovesse valutare il suo acquisto, è bene tenere in considerazioni alcuni aspetti importanti, come ad esempio le dimensioni maggiorate, con un peso effettivo di 221 grammi, che lo rende più difficile da spostare e da trasportare.

Il display è da 6,8 pollici di diagonale, un LTPO OLED (con refresh rate che varia tra 1 e 120Hz), protetto da Gorilla Glass Victus 2, una risoluzione massima di 1344 x 2992 pixel, ed anche densità di 486 ppi. Il processore resta sostanzialmente lo stesso di Google Pixel 9 e 9 Pro, il Google Tensor G4, octa-core con frequenza di clock a 3,1GHz, con una configurazione che varia in relazione alla variante acquistata, fermo restando che parliamo di 16GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna (ma non espandibile con microSD).

Amazon: la promozione sul Google Pixel 9 Pro XL è ottima

Il Google Pixel 9 Pro XL sembra costare davvero sempre meno, nonostante sia uno smartphone lanciato sul mercato da relativamente poco. Il suo listino di 1199 euro, per il modello che prevede 128GB di memoria interna, viene fortemente ridotto del 32%, per arrivare così ad una spesa finale di soli 810 euro. La consegna avviene tramite Amazon, con spedizione in tempi brevissimi e garanzia di 24 mesi. Se lo volete ordinare, collegatevi qui.

Un dispositivo di così grandi dimensioni richiede allo stesso tempo una batteria altrettanto capiente, infatti è stato integrato un sensore da 5060mAh, che supporta anche la ricarica rapida, con il quale è possibile fare anche due giorni di utilizzo continuativo, senza troppi pensieri o patemi.