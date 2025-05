Gemini: ora potrà analizzare le repository GitHub

Come per ogni applicazione di sua proprietà, anche per Gemini Google non smette mai di portare avanti i lavori per introdurre nuove funzionalità in grado di rendere il software sempre più godibile e soprattutto al passo coi tempi con tutte le ultime funzionalità necessarie per un’esperienza d’uso soddisfacente e soprattutto ricca di possibilità, Google infatti sta cercando di inserire all’interno di Gemini tutto il necessario per rendere il suo software il primo sul mercato scalzando la concorrenza, ecco dunque perché ha deciso di rivolgere le proprie attenzioni questa volta ad una nicchia di utenti coinvolti nello sviluppo, probabilmente nella speranza che ciò possa anche tornarle utile via reciproca, stiamo parlando di una nuova funzionalità arrivata all’interno di Gemini che consente a quest’ultimo di analizzare le recite GitHub.

Una nuova possibilità per tutti

Nello specifico, adesso all’interno della chat con Gemini sarà possibile inserire il collegamento diretto o caricare direttamente una repository della nota piattaforma dedicata allo sviluppo di codice e l’intelligenza artificiale sarà in grado di analizzarla e diventare un vero e proprio strumento di debugging per sviluppatori, infatti, Gemini potrà analizzare il codice suggerire delle correzioni per eventuali problematiche e addirittura l’integrazione di eventuali menti di terze parti per migliorare il programma, insomma l’assistente consentirà di avere una visione globale di ciò che viene caricato in pochi secondi senza andare a spulciare necessariamente ogni singolo dettaglio del codice inserito, un elemento molto utile per moltissimi sviluppatori.

Ovviamente, trattandosi di una funzionalità arrivata da poco quest’ultima ha delle limitazioni, al momento è infatti possibile caricare solo delle requisite con 5000 file all’interno e non più per un peso massimo di circa 100 MB, è lecito pensare che in futuro questi limiti verranno estesi molto probabilmente quando il tutto funzionerà in modo perfetto e preciso, Se siete degli appassionati, dunque potete già usufruire di questa funzionalità e testarla con mano.