Google: nuovo video ironico “contro” Apple

Il mondo della tecnologia è sempre attento alle novità. A tal proposito, le prime indiscrezioni su iPhone 17 non sono certo passate inosservate. In particolare, a far discutere è il design del modulo fotografico posteriore. Quest’ultimo, infatti, secondo diversi osservatori, ricorda quello dei Google Pixel. Tra i modelli più chiacchierati c’è l’iPhone 17 Air, che potrebbe sfoggiare una fotocamera posteriore alloggiata in una sottile fascia orizzontale. Una soluzione che ha subito evocato alla memoria il Nexus 6P e l’attuale stile di Google. Anche le varianti Pro e Pro Max adotterebbero un approccio simile, pur conservando un impianto multi-camera. Il tradizionale quadrato dovrebbe, infatti, lasciare spazio a una banda più larga che attraversa l’intera parte posteriore del dispositivo.

Google reagisce alle similitudini dei prossimi iPhone di Apple

Tale somiglianza stilistica non è sfuggita ai fan e agli addetti ai lavori, generando un’ondata di commenti online. Google, sempre attenta a sfruttare con ironia le occasioni per valorizzare i propri prodotti. In tal senso, ha deciso di rispondere a modo suo con un nuovo episodio della serie #BestPhonesForever. Si tratta della campagna video lanciata nel 2023 per promuovere i Pixel con umorismo e autoironia.

Nel nuovo sketch, i protagonisti sono ancora una volta due smartphone animati: iPhone 16 Pro e Pixel 9 Pro. Quest’ultimi sono intenti a registrare un immaginario podcast. Il Pixel insinua che Apple stia “prendendo ispirazione” da Google per il suo nuovo design, provocando l’iPhone con una battuta. Lo smartphone di Cupertino tenta di respingere l’accusa, sostenendo che sarebbe assurdo imitare una scelta di design fatta da un altro anni prima. Ma il Pixel incalza, ricordando come Apple ha già adottato in passato numerose funzionalità Android con notevole ritardo. Il siparietto si conclude con un finale esilarante, in cui l’iPhone, quasi senza rendersene conto, ripete parola per parola l’ultima battuta del Pixel, rafforzando il messaggio ironico del video.