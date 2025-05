Apple limita le funzioni di intelligenza artificiale in Cina: le restrizioni colpiscono la nuova Apple Intelligence

Apple Intelligence

Apple ha deciso di escludere la Cina dall’implementazione delle nuove funzioni di intelligenza artificiale su iOS e iPadOS, denominate Apple Intelligence. L’informazione emerge da un’analisi dei codici interni delle ultime beta dei sistemi operativi e riflette la strategia di adattamento regionale dell’azienda, in risposta alle normative locali sulla gestione dei dati e sull’uso dell’IA.

La decisione riguarda le prossime versioni di iOS e iPadOS, in cui funzioni avanzate come la generazione di testo, riassunti intelligenti e assistenza contestuale non saranno disponibili per gli utenti in Cina. Apple ha già adottato misure simili in passato per allinearsi ai regolamenti sul cyberspazio imposti dal governo cinese.

Alla base della limitazione c’è l’impossibilità di implementare Apple Intelligence senza appoggiarsi ai server Apple negli Stati Uniti o in altri Paesi non autorizzati dal governo cinese. Le normative locali vietano il trasferimento all’estero di dati sensibili, incluse informazioni personali o contenuti generati da utenti.

Apple Intelligence, per funzionare, richiede l’analisi dei dati attraverso una rete neurale che opera in parte sul dispositivo e in parte sul cloud. Tuttavia, l’uso di infrastrutture cloud internazionali contrasta con le regole cinesi, che impongono l’uso di server locali e sistemi di controllo interni.

Per evitare conflitti con le autorità, Apple ha scelto di non attivare le funzionalità IA in Cina, escludendo temporaneamente anche altri Paesi con regole simili. La lista potrebbe includere Corea del Nord, Russia e alcune regioni del Medio Oriente, in attesa di accordi specifici.

Un altro nodo critico riguarda la gestione dei contenuti generati. Le funzioni IA di Apple sono progettate per creare testi, riassumere documenti, suggerire risposte e migliorare la produttività dell’utente. In Cina, queste attività sarebbero soggette a filtri e censura preventiva, che non risultano compatibili con il funzionamento libero dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) usati da Apple.

La tecnologia richiede un livello di autonomia nell’elaborazione linguistica che entra in conflitto con i requisiti di monitoraggio imposti dal governo cinese. Apple dovrebbe modificare l’intero impianto tecnico e legale dei propri modelli per conformarsi, compromettendo probabilmente l’affidabilità o l’universalità del servizio.

In alternativa, Apple potrebbe in futuro collaborare con fornitori cinesi di IA, integrando modelli locali e accettati dal governo. Tuttavia, questo comporterebbe un abbassamento del controllo diretto sulla qualità e sulla privacy, due elementi chiave per la casa di Cupertino.