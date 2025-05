Sony svela Xperia 1 VII: appuntamento fissato per il 13 maggio

A sorpresa, Sony ha confermato che il nuovo Xperia 1 VII verrà svelato il 13 maggio. Notizia che anticipa la data ipotizzata nei giorni scorsi. La conferma è giunta attraverso i canali social ufficiali dell’azienda. Essa è stata poi accompagnata da un teaser che rivela anche una nuova collaborazione con la divisione fotografica SonyAlpha. Un dettaglio, questo, che lascia intuire una particolare attenzione sul comparto fotografico del dispositivo. L’evento si terrà alle ore 11:00 in Giappone e segna l’ingresso di Sony nella stagione dei top di serie del 2025.

Sony Xperia 1 VII: prestazioni elevate, ma pochi stravolgimenti

L’anno scorso Xperia 1 VI fu presentato esattamente il 15 maggio. Sembra però che Sony, questa volta, abbia deciso di anticipare leggermente i tempi. Nonostante l’annuncio sia imminente, la commercializzazione del dispositivo non sarà immediata. Le indiscrezioni parlano infatti di un lancio sul mercato previsto per luglio, in linea con la tradizionale strategia di dell’ azienda. Tale approccio prevede un lungo intervallo tra presentazione e disponibilità effettiva. Di conseguenza rischia di fare affievolire l’interesse generato dall’evento.

Le informazioni trapelate in rete mostrano un profilo tecnico preciso, ma senza grandi rivoluzioni rispetto al modello precedente. Il nuovo Xperia 1 VII sarà dotato di un display OLED da 6,5” in 4K, con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Sotto la sua struttura trova spazio il recente Snapdragon 8 Elite. Al quale si abbinano 12 o 16GB di RAM e una memoria interna che potrà arrivare fino a 512GB.

Il comparto fotografico, da sempre punto di forza della serie Xperia, include tre sensori posteriori Exmor T. In particolare una principale da 48MP, un’ultra grandangolare da 12MP e una periscopica da 12 MP con focale variabile tra 70 e 200mm. La fotocamera anteriore sarà invece da 12MP. La batteria da 5.000mAh supporterà la ricarica rapida a 30W. Conserva così una delle caratteristiche più richieste dagli utenti.

Malgrado le aspettative non siano altissime, il nuovo gioiello tecnologico punta su una crescita evolutiva, mantenendo le peculiarità tipiche dei modelli precedenti. Sony sembra dunque proseguire per la propria strada, puntando su un pubblico di nicchia e appassionati di fotografia mobile.