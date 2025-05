Vodafone aggiorna i prezzi dei suoi device a rate

Tramite l’operatore telefonico italiano Vodafone gli utenti possono acquistare diversi device con comode rate mensili. Tra questi, ce ne sono vari, tra smartphone Samsung, Realme e Oppo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha aggiornato i prezzi di alcuni device di questi marchi. Vediamo qui di seguito i prezzi aggiornati.

Vodafone aggiorna i prezzi delle rate di alcuni smartphone Samsung, Realme e Oppo

L’operatore telefonico italiano Vodafone ha da poco aggiornato i prezzi per l’acquisto a rate di alcuni smartphone di noti produttori. Tra questi, come già accennato in apertura, sono compresi alcuni device di marchi come Samsung, Realme e Oppo. Tra gli smartphone a marchio Samsung, l’azienda ha aggiornato i prezzi di Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36 e Samsung Galaxy A56.

Per quanto riguarda Oppo, l’operatore ha aggiornato i prezzi di Oppo A5 Pro, mentre per quanto riguarda Realme sono stati aggiornati i prezzi di Realme C65. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, questi sono i prezzi aggiornati:

• Samsung Galaxy A26 con 128 GB a 8,99 euro per 24 mesi oppure 9,99 euro per 24 mesi

• Samsung Galaxy A26 con 256 GB a 11,99 euro per 24 mesi oppure 12,99 euro per 24 mesi

• Samsung Galaxy A36 con 128 GB e con 256 GB a 10,99 euro per 24 mesi oppure a 11,99 euro per 24 mesi

• Samsung Galaxy A56 con 128 GB a 16,99 euro per 24 mesi oppure a 17,99 euro per 24 mesi

• Samsung Galaxy A56 con 256 GB a 14,99 euro per 24 mesi oppure a 15,99 euro per 24 mesi

• Oppo A5 Pro a 8,99 euro per 24 mesi oppure a 9,99 euro per 24 mesi

• Realme C65 a 3,99 euro per 24 mesi

Si tratta dunque di prezzi tutto sommato contenuti e che permetteranno agli utenti di acquistare in comode rate degli ottimi dispositivi. Ricordiamo poi che l’operatore propone anche numerose offerte di rilievo. Tra queste, ricordiamo ad esempio la super promo Vodafone Silver, la quale include numerosi giga, minuti ed SMS ad un ottimo prezzo.