MediaWorld: il mago delle PROMOZIONI da FAVOLA

L’aroma del caffè vi sveglia dolcemente, il pavimento è pulito come mai prima, e i piatti? Spariti. No, non è un sogno, è solo quello che succede quando decidete di trasformare la vostra casa con MediaWorld. È il momento perfetto per regalarvi un cambiamento. Vi meritate una casa più comoda, più bella, più smart. Ma davvero basta un solo store per tutto questo? Sì: si chiama MediaWorld, ed è pronto a stupirvi. Siete stufi di elettrodomestici lenti, rumorosi, poco efficaci? La vostra casa vuole di più e anche voi. Lasciatevi trascinare dall’entusiasmo e immaginate la vostra quotidianità con nuove energie, nuove possibilità. Avete già deciso da quale stanza cominciare? Il bagno, la cucina, il salotto? Tanto vale iniziare da tutte!

Ricevete ogni giorno le migliori offerte Amazon con codici sconto gratis in regalo, iscrivendovi ai canali Telegram ufficiali dedicati: Codiciscontotech (a questo link) e Tecnofferte (premendo qui).

Da MediaWorld c’è magia, un click e via

Partiamo da chi ama cucinare con stile: il forno LG WSED7612S InstaView è il vostro nuovo assistente personale. È reattivo, elegante, super tecnologico. E il prezzo? Solo 599 euro da MediaWorld. Che ne dite poi di un microonde multifunzione che sembra un razzo? Il SAMSUNG MC28H5015AS/ET è veloce, intuitivo, instancabile. E soprattutto vostro a 179 euro. Cercate l’espresso dei sogni? Eccolo: la DE’LONGHI Lattissima One EN510.W vi coccola ogni mattina con cremosità assoluta. Solo 199 euro da MediaWorld. Per pulizie da applausi, c’è il robot DREAME L10s Pro Ultra: aspira e lava con una precisione da scienziato. Costa 599 euro, ma vale ogni centesimo.

E ora largo alla lavastoviglie LG QUADWASH DB475TXS: silenziosissima, efficace, la trovate a 829 euro. Per chi sogna freschezza sempre al top, il frigorifero SAMSUNG RB53DG703DS9EF F1rst75 è imponente, raffinato e vostro a 1099 euro. Bucato come in lavanderia? Nessun problema. La ELECTROLUX EW6FCH210G da 10 kg è potente e super attenta ai tessuti. Solo 549 euro da MediaWorld. Oppure puntate sulla LG AI DD compatta: lava e asciuga in un colpo solo, perfetta a 599 euro. E per spazi piccoli? C’è la BEKO MWUX81282BI/IT da 8 kg a 349 euro. Infine, l’instancabile scopa elettrica ROWENTA RH9B74: leggera, rapidissima, fortissima. A 399 euro, vi cambia la giornata. Volate ora qui sul sito.