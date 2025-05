Truffa phishing con il messaggio di maggio: ecco come svuotano i conti online

Una nuova truffa ha fregato gli utenti in queste ore mettendo a ferro e fuoco i loro conti correnti e derubandoli dei loro dati personali in maniera segreta. Il problema di queste truffe è proprio questo: gli utenti che vengono presi di mira non se ne accorgono, se non quando è troppo tardi. I consigli sono purtroppo sempre gli stessi e non ce ne possono essere di migliori: innanzitutto non bisogna fidarsi di messaggi ed e-mail che provengono da determinate caselle postali, molto spesso totalmente differenti da quelle originali.

Potrebbe infatti capitare improvvisamente che una banca molto prestigiosa o un servizio streaming vi mandi una comunicazione, ma state attenti: la percentuale che non siano loro potrebbe essere molto alta. A tal proposito, oggi è il turno di altre due truffe che purtroppo hanno imbrogliato tantissime persone in Italia che fortunatamente hanno provveduto a segnalare il tutto.

La nuova truffa passa attraverso due messaggi, la tecnica utilizzata è praticamente la stessa in entrambi i casi

Il primo messaggio che è arrivato in questi giorni assume le sembianze di un altro testo che girò un po’ di tempo fa e che frego tantissime persone. Ecco le righe che hanno scatenato il terrore in queste ore:

“Attività Critica Rilevata!

Abbiamo ricevuto 42 segnalazioni relative al tuo account email

Caro/a [MAIL DELLA VITTIMA]

Il nostro sistema ha rilevato attività insolite dal tuo indirizzo email negli ultimi 3 giorni. Per proteggere il tuo account ed evitare che venga disattivato entro 48 ore, devi confermare immediatamente la tua identità.

Ti invitiamo a cliccare sul pulsante qui sotto per confermare la tua identità e proteggere il tuo account.

Conferma la tua Identità”.

State ovviamente molto tranquilli in quanto non ci sono attività critiche reali rilevate, ma si tratta solo di un espediente per fregarvi improvvisamente. Proprio per questo dovete tenere gli occhi bene aperti.