Commodore Amiga: c’è chi lo usa anche per la climatizzazione

Un prodotto che rivoluzionò l’epoca in cui venne rilasciato sicuramente è il Commodore Amiga che negli anni 80 e 90 segnò un vero e proprio passo in avanti per quanto riguarda la tecnologia di quell’epoca, il prodotto in questione era unico dal momento che introduceva una potenza di calcolo decisamente superiore rispetto alle controparti pc e Macintosh, ciò ha portato ad un suo largo impiego nel corso degli anni che lo hanno portato ad una diffusione davvero massiva, soprattutto negli Stati Uniti.

Ancora usato

Il prodotto in questione si è dunque diffuso in maniera importante al punto che in alcune scuole è stato utilizzato per la gestione dei riscaldamenti e della climatizzazione, un esempio decisamente emblematico è la scuola sita a Gran Rapids, in Michigan, che vede il proprio sistema di climatizzazione tuttora a venire gestito dal Commodore Amiga, la macchina in questione venne acquistata all’epoca utilizzando un bonus distribuito dal governo e da quel momento non ha mai smesso di lavorare e di gestire in maniera efficace e perfetta la climatizzazione degli ambienti scolastici, come se non bastasse il computer in questione venne programmato da uno studente delle superiori che tuttora viene contattato in caso di problemi, ovviamente non è più facile come tempo a reperire i pezzi di ricambio, ma una volta sistemato ciò che non va il Commodore riprende a funzionare in maniera perfetta.

Tim Hopkins, il responsabile della manutenzione spiega: “Il sistema controlla l’accensione e lo spegnimento delle caldaie, dei ventilatori, delle pompe, monitora la temperatura degli ambienti e così via. È un prodotto molto unico. Lavora con un modem da 1.200 bit. Il modo in cui opera, il software che esegue, è esclusivo di Commodore“.

Come se non bastasse passare ad un sistema più moderno richiederebbe un investimento davvero importante che dovrebbe essere comunque approvato dagli elettori, dunque la scuola ha ritenuto inutile sostituire qualcosa che funziona bene e non è rotto.