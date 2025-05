Epic Games: quanto è costata la vittoria su Cupertino?

Epic Games da anni porta avanti un’importante battaglia legale. Opponendosi alle politiche restrittive dell’App Store di Apple. A guidare tale crociata è Tim Sweeney che in una recente intervista ha offerto uno sguardo approfondito sull’impatto finanziario del contenzioso. Secondo il CEO di Epic, le spese legali sono costate oltre 100 milioni di dollari. Cifra utilizzata per le diverse spese legali. Ma i costi reali superano di gran lunga tale cifra. Se si considera il mancato guadagno derivante dalla rimozione di Fortnite da iOS, le perdite salgono ancora. Con tali premesse, è possibile ipotizzare che le perdite totali per Epic potrebbero sfiorare il miliardo di dollari.

Epic Games: l’impatto finanziario del contenzioso con Apple

Il caso legale ha però segnato una svolta importante. La giudice federale Yvonne Gonzalez-Rogers ha stabilito che Apple ha violato un’ingiunzione precedente. Continuando a mantenere un controllo eccessivo e anticoncorrenziale sull’App Store. In particolare, la sentenza obbliga Apple a non trattenere commissioni sugli acquisti effettuati tramite link esterni all’app. Ed anche a non esercitare controllo sull’aspetto di tali link.

Anche se Apple ha deciso di fare appello, per ora la decisione rappresenta una vittoria. Ed è anche un successo strategico per Epic Games. L’azienda, infatti, ha anche annunciato il ritorno imminente di Fortnite sull’App Store iOS statunitense. Ma l’offensiva di Epic non si ferma qui. Entro la fine dell’anno, l’azienda lancerà l’Epic Games Store Webshop. Una piattaforma che permetterà agli sviluppatori di creare le proprie vetrine digitali. Il servizio sarà gratuito per chi guadagna meno di un milione di dollari l’anno per singola app. Mentre per gli altri verrà applicata una commissione del 12%.

Con la sua battaglia legale, Epic Games non ha combattuto solo per sé stessa. Con la sua vittoria, l’azienda sta anche ridefinendo gli equilibri di potere nel mondo digitale. Cercando di aprire spazi di libertà e concorrenza in un ecosistema dominato da poche grandi aziende.