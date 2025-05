Samsun Galaxy A56 a prezzo da SALDO su Amazon con l’offerta SCONTATISSIMA

Lanciato ufficialmente sul mercato agli inizi del 2025, Samsung Galaxy A56 5G è già stato in grado di ritagliarsi un grande spazio nel cuore di milioni di utenti in tutto il mondo, con prestazioni più che adeguate per la fascia di prezzo, e non solo. Dimensionalmente il prodotto raggiunge dimensioni di 162,2 x 77,5 x 7,4 millimetri di spessore, ed un peso di 198 grammi, facendo comunque affidamento su un display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, un super AMOLED di qualità superiore al normale, con densità di pixel di 385 ppi ed un refresh rate a 120Hz.

Il processore è di casa Samsung, trattasi dell’Exynos 1580, octa-core con frequenza di clock che può raggiungere al massimo i 2,91GHz, affiancato dalla presenza di una GPU Xclipse-540, ed una configurazione che viene completata con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (almeno per quanto ne concerne la variante attualmente in promozione). La batteria è più che sufficiente per l’utilizzo quotidiano, se considerate che comunque parliamo di un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida.

Correte su questo canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, così avrete i codici sconto gratis, i prezzi economici ed una serie di sconti inediti ed esclusivi.

Samsung Galaxy A56, che ottimo prezzo oggi su Amazon

La spesa per l’acquisto di Samsung Galaxy A56 5G è sempre più bassa su Amazon, la promozione che l’azienda ha deciso di lanciare e di mettere a disposizione dei consumatori è davvero una delle migliori in circolazione, con una forte riduzione di circa 50 euro rispetto al listino iniziale di 499 euro, per arrivare ad un investimento finale da sostenere pari a soli 449,90 euro. Effettuate l’ordine direttamente al seguente link.

Il comparto fotografico di questo smartphone è davvero veramente completo, con nella parte posteriore tre sensori differenti, tra cui un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 12 megapixel ed un macro da 5 megapixel.