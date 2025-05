HUAWEI, ufficiale HarmonyOS per PC: ora è sfida con Windows e macOS

Huawei ha annunciato ufficialmente HarmonyOS per PC, espandendo il suo sistema operativo proprietario anche al mondo dei computer. L’annuncio è avvenuto l’8 maggio 2025, durante la conferenza “HarmonyOS Computer Technology and Ecosystem Communication”, dove l’azienda ha svelato il primo PC Hongmeng equipaggiato con questo nuovo sistema. Un passo che segna una sfida diretta a colossi come Windows e macOS, puntando su un ecosistema integrato e indipendente.

Un sistema operativo progettato da zero

HarmonyOS per PC non si basa su Windows né su Android, ma è stato sviluppato da Huawei partendo da una nuova architettura. Al suo interno troviamo componenti progettati internamente, come:

Kernel Harmony , cuore del sistema operativo;

Motore Ark , per ottimizzare le prestazioni;

StarShield , una soluzione avanzata per la sicurezza;

DevEco , una suite di strumenti per lo sviluppo;

Linguaggi ArkTS e ArkUI, per interfacce e applicazioni.

Questa nuova piattaforma punta a unificare l’esperienza su smartphone, tablet, smartwatch e ora anche computer, creando un ecosistema Huawei completo e indipendente.

Sicurezza avanzata e privacy potenziata

Huawei ha posto grande attenzione alla sicurezza con HarmonyOS per PC. Il sistema offre:

Autenticazione reale per gli sviluppatori , garantendo che solo app verificate possano essere distribuite;

Crittografia hardware completa , che protegge i dati anche in caso di rimozione fisica del disco;

Super privacy mode, una modalità che permette di disattivare con un solo comando fotocamera, microfono e geolocalizzazione.

Queste caratteristiche mirano a garantire una protezione avanzata, un aspetto cruciale per attirare anche il settore professionale.

Produttività e integrazione AI

Oltre alla sicurezza, Huawei ha pensato anche alla produttività con HarmonyOS Office, una soluzione che permette di sincronizzare facilmente documenti, applicazioni e impostazioni su diversi dispositivi Huawei. L’intelligenza artificiale è integrata grazie ai modelli Pangu e DeepSeek, che ottimizzano le prestazioni e migliorano l’esperienza utente.

Il lancio ufficiale di HarmonyOS per PC è previsto per il 19 maggio 2025 in Cina, insieme al primo PC Hongmeng, progettato per sfruttare al massimo il nuovo sistema. Restano ancora da chiarire i dettagli su quali altri modelli di computer supporteranno il nuovo OS e su eventuali requisiti hardware. Tuttavia, è evidente che Huawei sta cercando di costruire un ecosistema software completamente autonomo, una mossa che riflette la sua strategia per ridurre la dipendenza dalle tecnologie occidentali.