ho Mobile, ritorna a sorpresa una promo molto amata

In queste ultime ore è tornata a disposizione degli utenti un’offerta dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile piuttosto amata. Ci stiamo riferendo alla super offerta nota come ho. 5,99 100 GB. La disponibilità di quest’ultima è terminata giusto qualche giorno fa. Tuttavia, come era facile immaginare, l’operatore ha deciso anche questa volta di prorogarla per un altro periodo di tempo. Vediamole qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, ritorna a sorpresa la super offerta mobile ho. 5,99 100 GB

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha da poco fatto ritornare a disposizione dei suoi utenti una delle sue offerte più amate. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima è già stata ampiamente proposta in passato ed è stata particolarmente apprezzata dagli utenti per la sua elevata convenienza. Si tratta infatti di un’offerta a basso costo ma che include allo stesso tempo tante cose.

Nello specifico, l’offerta in questione ha un costo per il rinnovo mensile di soli 5,99 euro, come suggerisce anche il nome. A fronte di questa spesa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare in tranquillità. Il bundle dell’offerta include poi ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Secondo quanto riportato ufficialmente, l’offerta rimarrà a disposizione degli utenti per qualche altro giorno. In particolare, si avrà tempo fino al prossimo 21 maggio 2025, anche se dovremo vedere se l’operatore deciderà di prorogare o meno la sua disponibilità anche fino a giugno 2025. L’offerta in questione è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti dell’operatore, compresi sia chi attiva un nuovo numero sia chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

I 100 GB messi a disposizione dall’offerta sono validi per navigare con una connettività pari al 4G. Per chi vuole navigare in 5G, è possibile attivare una delle opzioni ho. Il Turbo oppure ho.+.