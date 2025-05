ho. Mobile: nuova offerta da 100GB fino al 21 maggio disponibile

ho. Mobile ha deciso di riproporre la sua offerta ho. 5,99. Questo è il nome dell’offerta mobile del momento, quella che garantisce ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso tutti con ben 100GB in rete 4G. A poterla sottoscrivere sono sia i nuovi clienti che coloro che sottoscrivono per la prima volta un numero di telefono. Ovviamente non c’è problema per chi vuole passare da un altro operatore ma tenete a mente che l’offerta vale solo fino al 21 maggio.

Cosa c’è nella nuova promo di ho. Mobile

L’offerta ho. 5,99 include tutti i contenuti desiderati:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

100GB di traffico dati in 4G, con una velocità massima di 60 Mbps in download.

Per chi desidera una connessione ancora più veloce, è possibile aggiungere l’opzione ho. Il Turbo a 1,29 euro al meseo il programma ho.+ a 1,99 euro al mese, che sbloccano l’accesso al 5G, con velocità fino a 2 Gbps in download.

Costi di attivazione e modalità di adesione

L’offerta può essere attivata direttamente sul sito ufficiale di ho. Mobile o presso i punti vendita autorizzati. Tuttavia, il costo di attivazione varia a seconda dell’operatore di provenienza:

Attivazione a 2,99 euro per i clienti provenienti da:

Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, Kena, Lycamobile, Tiscali, Spusu Italia, e molti altri operatori virtuali.

Attivazione a 29,90 euro per chi proviene da:

TIM, Wind3, Very Mobile, Vodafone, Fastweb.

Per questi ultimi operatori, l’offerta è disponibile solo con l’attivazione dell’autoricarica. Chi non desidera attivare la ricarica automatica potrà optare per l’offerta ho. 13,99 150GB, che include 150GB di dati, minuti e SMS illimitati, al costo di 13,99 euro al mese, ma con un costo di attivazione sempre di 29,90 euro.

Altri costi e informazioni

Al momento dell’acquisto dell’offerta, il costo di attivazione si somma alla prima ricarica, da cui viene scalato l’importo per il primo mese. La SIM fisica è gratuita, mentre il formato eSIM ha un costo di 1,99 euro.

ho. Mobile, che fa parte del gruppo Fastweb + Vodafone, continua a proporre offerte competitive per chi cerca una soluzione economica e con tanti giga.