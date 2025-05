ENGWE L20 3.0 Pro, l’evoluzione perfetta delle e-bike: la recensione completa

Abbiamo provato la nuova ENGWE L20 3.0 Pro per diverse settimane e possiamo dire fin da subito che ci ha lasciato sensazioni molto positive. Questa e-bike compatta è riuscita a combinare prestazioni solide, comodità e tecnologia in un pacchetto sorprendentemente curato. Abbiamo deciso di metterla alla prova in città, su strade sterrate e anche in qualche percorso più irregolare, ed è proprio lì che ha saputo farci divertire di più.

DESIGN COMPATTO E SOSPENSIONI COMPLETE

Avendo avuto modo di usare questa nuova ENGWE L20 3.0 Pro, ci sono stati senza dubbio o aspetti che ci hanno colpito maggiormente. Ciò che questa bici fin dal primo momento lascia intendere è che è un prodotto estremamente robusto. Allo stesso tempo non si può biasimare il grande lavoro svolto dagli ingegneri, in quanto, nonostante la sua robustezza, si presenta leggera e poco ingombrante. Il merito va attribuito certamente al suo telaio che è stato forgiato in lega di alluminio 6061, anche se gran parte del lavoro è stato fatto dal suo inconfondibile design step-through. Si tratta di caratteristiche che rendono questa e-bike davvero ottima per chi vuole utilizzarla quotidianamente e per ogni tipo di percorso, esattamente come noi.

Abbiamo guidato questa L20 3.0 Pro su strade dissestate ma anche su strade recentemente asfaltate: il risultato è stato eccezionale in entrambi i casi. Abbiamo guidato dall’ufficio fino a casa per giorni e giorni senza accusare alcuna fatica e avvertendo un senso di relax assoluto.

MOTORE MID-DRIVE E SENSAZIONE DI GUIDA

Una delle cose che ci ha colpito di più durante i nostri test è stata la sensazione naturale di pedalata che si avverte grazie al motore centrale Mivice X700. I 100 Nm di coppia si fanno sentire soprattutto in salita, dove abbiamo potuto affrontare pendenze impegnative senza mai perdere spinta.

Il sensore di coppia poi è una vera chicca: interpreta ogni nostro movimento sui pedali in modo immediato, senza i fastidiosi ritardi che spesso caratterizzano altri modelli. La risposta è progressiva e fluida, permettendoci di godere di una pedalata sempre equilibrata, sia in città che fuori.

BATTERIA DA 720WH E RICARICA ULTRARAPIDA

Durante le nostre uscite abbiamo potuto sfruttare a fondo l’autonomia della batteria Samsung da 720 Wh. Con un uso reale che alternava città e sterrato, siamo riusciti tranquillamente a coprire tra i 110 e i 140 km con una sola carica. Un risultato davvero convincente.

Ma quello che ci ha conquistati è stata la ricarica rapida da 8A: in appena 2 ore avevamo la batteria completamente piena. Abbiamo trovato questa caratteristica estremamente comoda, soprattutto per noi che durante la giornata abbiamo poco tempo tra una cosa e l’altra.

CON ENGWE L20 3.0 PRO SIETE AL SICURO E IN PIENO CONTROLLO CON LA TECNOLOGIA MIGLIORE

Non potevamo non parlare delle funzionalità smart integrate. La presenza del modulo IoT con GPS, 4G e Bluetooth ci ha permesso di monitorare la bici in tempo reale attraverso l’app dedicata.

Abbiamo testato anche il sistema di allarme movimento: funziona alla perfezione, inviando una notifica immediata appena qualcuno prova a spostare la bici. E in caso di smarrimento, la funzione di localizzazione ci ha dato sempre una sicurezza in più.

Tutti i dettagli inoltre sono visibili senza problemi sull’applicazione dedicata messa a disposizione dall’azienda.non manca infatti alcun tipo di informazione su distanza percorsa o sulla batteria, così come sulla velocità media tenuta e su tanti altri aspetti fondamentali.

COMFORT DI GUIDA E CAMBIO: CI PENSA SHIMANO CON LE SUE 7 VELOCITÀ

Quando si passa tante ore in sella, il comfort diventa fondamentale, e su questo la ENGWE L20 3.0 Pro ha fatto davvero centro. Di rilievo è certamente l’apporto della sella, che può essere regolata addirittura su 10 livelli diversi. Montare su questa bici e percorrere tratti più lunghi non è un problema, in quanto sarà possibile farlo all’insegna della comodità. Gioca un ruolo fondamentale anche il manubrio che è largo ben 680 mm, garantendo al ciclista di tenere una posizione rilassata ma soprattutto naturale, senza affaticare le braccia mentre la si conduce.

Non potevamo tirarci indietro dal descrivere l’ennesimo cambio Shimano di livello, a 7 velocità e di una fluidità pazzesca. La sua precisione ci ha lasciato ancora una volta stupiti, con una grande propensione ad adattare la pedalata in base al terreno su cui ci si ritrova. Ottimi anche i freni idraulici provvisti di doppio pistone e di dischi da 180 mm: più volte, su diverse discese, abbiamo temuto di non riuscire a gestire la bici, ma ci hanno pensato loro a metterci in piena sicurezza.

PNEUMATICI 20×3” ANTIFORATURA E PRATICITÀ

Un altro punto forte che abbiamo riscontrato è stato l’utilizzo dei pneumatici antiforatura 20×3″. Oltre all’asfalto cittadino sul quale abbiamo guidato tutti i giorni, abbiamo deciso di caricarla in auto e di provare anche qualche tratto sterrato in campagna, dove si è comportata davvero perfettamente. C’è da constatare che caricarla e scaricarla dall’auto è stato totalmente semplice e agevole che probabilmente a chiunque potrebbe piacere.

CONCLUSIONI, PUNTI DI FORZA E PREZZO DI VENDITA

Dopo diverse settimane di utilizzo, possiamo affermare senza esitazioni che la ENGWE L20 3.0 Pro è una e-bike che riesce a combinare tanti punti di forza in un unico modello. Proprio per questa motivazione abbiamo deciso di racchiudere in 5 punti fondamentali cosa c’è piaciuto di più dal punto di vista tecnico e dopo diversi giorni di prova:

Design compatto e confortevole con sospensioni complete;

Motore centrale potente e pedalata naturale;

Batteria di lunga durata con ricarica rapidissima;

Tecnologia avanzata per sicurezza e gestione intelligente;

Pneumatici versatili adatti a ogni tipo di percorso.

Insomma, consigliamo ampiamente questa bici elettrica a tutti coloro che hanno intenzione di fare una passeggiata nel weekend o semplicemente di recarsi in ufficio dalla propria abitazione. ENGWE ha fatto ancora una volta un ottimo lavoro, garantendo innanzitutto la massima sicurezza e poi anche la robustezza ideale per un prodotto che deve rivelarsi necessariamente affidabile. La nuova L20 Pro 3.0 è disponibile sul sito ufficiale per un prezzo di 1599 € con uno sconto di 100 € sul costo di listino. Allo stesso prezzo la trovate disponibile anche su Amazon. La disponibilità di questo prodotto, appena lanciato sul mercato, è prevista per la metà del mese di maggio. Bisognerà pertanto attendere ancora un po’ ma di sicuro il desiderio renderà tutto ancor più bello. Noi ci siamo trovati bene e siamo pronti a consigliarla a tutti.