PosteMobile: attenzione alle nuove rimodulazioni

PosteMobile ha comunicato che a partire dal 20 giugno 2025 saranno introdotte importanti modifiche. Quest’ultime riguardano alcune offerte mobili. L’obiettivo è adeguarsi all’evoluzione tecnologica e sostenere l’aumento dei costi legati alla gestione del servizio e agli investimenti. I clienti coinvolti riceveranno un SMS con tutti i dettagli relativi alle nuove condizioni. Inoltre, nel testo, saranno presentate le istruzioni per esercitare, eventualmente, il diritto di recesso senza penali.

PosteMobile: i nuovi aumenti in arrivo

La rimodulazione interesserà vari piani a consumo. Tra cui Con Noi, Con Tutti, Con Tutti Premium, Con Tutti Super, le versioni Convenienza, PM Unica e PM Unica 100%. Per tali profili, il costo delle chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali sarà portato a 0,28 euro al minuto. Applicando uno scatto anticipato di 60 secondi. Anche gli SMS passeranno a 0,28 euro ciascuno. Mentre l’ascolto della segreteria telefonica avrà un costo di 0,18 euro al minuto. Anch’esso con scatto anticipato. Le nuove tariffe saranno valide sia sul territorio italiano sia in roaming nei Paesi dell’Unione Europea.

Per i clienti che usufruiscono dei piani Con Tutti New e Con Tutti Premium New, le condizioni saranno le stesse, ma con una particolarità. Se nel mese precedente è stata effettuata una ricarica di almeno 10 euro, il mese successivo le tariffe saranno leggermente inferiori. Con chiamate e SMS fissati a 0,26 euro. Anche in tal caso, le nuove condizioni si applicheranno sia in Italia sia in ambito UE.

Il piano SuperConvenienza subirà un aggiornamento più contenuto. Le chiamate e gli SMS avranno un costo di 0,20 euro, sempre con scatto anticipato per le chiamate. La segreteria telefonica resterà a 0,18 euro al minuto. È importante sottolineare che, se il canone mensile previsto dal piano non verrà rinnovato, si tornerà alle tariffe standard di 0,28 euro per minuto e per SMS.

PosteMobile garantisce agli utenti la possibilità di disdire il contratto. Ciò senza sostenere alcun costo aggiuntivo. Per farlo, basta compilare un modulo di recesso, allegare un documento d’identità e inviare la documentazione tramite e-mail, via fax oppure per posta. La scelta sarà lasciata interamente al cliente, che potrà decidere se accettare le nuove condizioni o cambiare operatore.