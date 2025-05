Google Calendar si rinnova: gestione eventi più rapida e immediata

La nuova versione di Google Calendar per Android introduce un cambiamento che migliorerà l’esperienza quotidiana di milioni di utenti. Con l’aggiornamento 2025.16.0, l’app infatti presenta una funzione tanto attesa. Si tratta della possibilità di visualizzare e selezionare i sotto-calendari in modo più diretto. In passato invece, per modificare il calendario associato a un evento, bisognava navigare attraverso un menù meno immediato, accessibile solo toccando l’icona del profilo. Ora però non è più così.

La nuova interfaccia mostra un carosello con tutti i sotto-calendari disponibili direttamente nella schermata di creazione degli eventi. Una novità che riduce il tempo necessario per organizzare gli appuntamenti e rendere l’interazione molto più fluida. In più, Google ha introdotto un’altra comodità non di poco conto. Il sistema infatti ora ricorda l’ultimo sotto-calendario utilizzato e lo seleziona automaticamente per il prossimo evento. Un dettaglio che fa risparmiare secondi preziosi e migliora il flusso di lavoro.

Google Calendar: differenze evidenti anche nell’uso quotidiano

Tale cambiamento però non è disponibile per tutti. Solo chi aggiornerà manualmente l’app alla versione 2025.16.0 o successiva potrà usufruire della nuova visualizzazione. Le versioni precedenti, comprese le build 2025.15.1xx, continueranno invece a mostrare la vecchia interfaccia, meno pratica. L’aggiornamento si può effettuare direttamente dal Play Store, dove

l’applicazione viene aggiornata regolarmente.

Molti utenti hanno già commentato online l’effetto di questa novità. Chi possiede un dispositivo Pixel ha notato subito le differenze. Alcuni utenti con altri modelli Android, invece, non vedono ancora la nuova interfaccia. Tra tante modifiche non cambia, però, il metodo per cambiare account Google. Resta infatti necessario toccare l’indirizzo email o la freccia accanto per passare da un profilo all’altro.

Insomma, anche se non propriamente rivoluzionario, questo miglioramento rende Google Calendar più accessibile. Chi utilizza più calendari per lavoro, famiglia o tempo libero apprezzerà l’immediatezza della nuova visualizzazione. In un’app progettata per semplificare la vita digitale, ogni secondo risparmiato conta. Google sembra infatti averlo capito bene, scegliendo di puntare sulla chiarezza e sulla velocità, senza stravolgere troppo la sua esperienza d’uso complessiva.